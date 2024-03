Susy Fuccillo, ex Amici: incinta della terza figlia/ “Ti aspettiamo con gratitudine e consapevolezza…”

Ex Amici, Susy Fuccillo incinta per la terza volta

Gli appassionati di Amici di Maria De Filippi saranno sicuramente felici di apprendere novità e lieti eventi che riguardano gli ex protagonisti del talent, anche quando dalla loro partecipazione sono passati diversi anni. Molti ricorderanno la parabola ad Amici 7 di una ballerina in particolare: Susy Fuccillo.

Le ultime novità sul conto di Susy Fuccillo – ex ballerina di Amici di Maria De Filippi – sono decisamente degne di nota. Dopo l’esperienza nel talent, a spiccare il volo non è stata solo la sua carriera ma anche la sua vita privata. La danzatrice ha costruito una famiglia felice con il marito Salvatore Raciti; sposato nel 2015 e con il quale ha dato alla luce due splendide bambine, Cristina e Giordana.

Susy Fuccillo incinta di una’altra femminuccia dopo le figlie Cristina e Giordana

A distanza di 4 anni dall’ultima arrivata in famiglia, Susy Fuccillo è pronta ad allargare ulteriormente il nucleo. Come riporta Isa e Chia, l’ex allieva di Amici 7 già qualche settimana fa aveva annunciato di essere incinta; la notizia ha mandato in visibilio i fan che ancora la ricordano con affetto, generando la curiosità in merito al sesso del nuovo nascituro. Dopo due bimbe, sui social si sono divisi tra chi sperava nel maschietto e chi nella femminuccia e, con il fatidico baby shower, sono stati i protagonisti a sciogliere le riserve.

Susy Fuccillo e suo marito Salvatore Raciti hanno infatti pubblicato su Instagram un reel che racconta in breve la grande festa del baby shower. L’ex di Amici di Maria De Filippi, dopo aver annunciato di essere incinta, ha dunque reso noto anche il sesso del bambino che porta in grembo. “Un’emozione indelebile… Ti aspettiamo con grande gratitudine e consapevolezza amore mio. Finalmente è…?”. La didascalia in questione si conclude con due cuori, uno rosa e uno blu; l’esito del tenero evento ha però sciolto ogni dubbio: Susy Fuccillo aspetta una femminuccia!











