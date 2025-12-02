Salvatore Raciti, marito dell'ex ballerina di Amici Susy Fuccillo, è morto all'età di 41 anni in circostanze tragiche: cos'è successo

Una tragedia ha colpito Susy Fuccillo, che il pubblico di Amici ricorderà per la sua partecipazione nella settima edizione del talent: il marito della ballerina, Salvatore Raciti, è morto all’età di 41 anni a causa di un malore scatenatosi mentre si trovava nel giardino della sua abitazione alla Plaia, a Catania. Stando a quanto riportato dai giornali locali, Raciti era in compagnia di alcuni amici e stava trascorrendo una serata all’insegna dei preparativi di Natale nell’area esterna della sua abitazione quando è stato colto da un malore.

Perché Fabio Fognini è stato multato: cos'è successo agli US Open/ "Pagati migliaia di euro"

L’uomo ha iniziato a sentirsi male e questo ha portato chi era presente ad allertare immediatamente il 112, attendendo l’arrivo di un’ambulanza. Di fronte all’attesa per i soccorsi, un amico tra quelli presenti ha caricato Salvatore Raciti in auto per portarlo personalmente in ospedale.

Morto Salvatore Raciti, marito della ballerina di Amici Susy Fuccillo: cos’è successo

La corsa si è interrotta presso il pronto soccorso del Garibaldi Nesima, e qui l’auto è stata intercettata dall’ambulanza che è quindi intervenuta. I soccorritori non sono però riusciti a salvare la vita del marito di Susy Fuccillo, che è morto. Non è ancora chiaro, al momento, se l’uomo sia deceduto durante la corsa in ospedale o dopo l’intervento dei soccorritori. Sarà l’autopsia, che avverrà nei prossimi giorni, a chiarire le dinamiche di quanto accaduto a Raciti, spiegando le motivazioni di questa morte improvvisa. Una vera e propria tragedia per la famiglia dell’uomo: Salvatore, che tutti chiamavano Salvo, lascia una moglie, Susy, e tre figlie: Cristina, Giordana e Costanza, quest’ultima con soli pochi mesi di vita. Insieme vivevano un’esistenza serena e felice e, soprattutto, lontana dai riflettori, anche se l’ex ballerina di Amici è molto attiva su Instagram e qui ha spesso condiviso scatti della sua meravigliosa famiglia.

Genitori di Fabio Fognini, chi sono Fulvio e Silvana/ Uniti nel tennis e nella vita