Suv su gruppo di turisti a Monforte: un morto/ Automobilista rischia il linciaggio

Choc nella giornata di ieri a Monforte, comune in provincia di Cuneo (Piemonte), dove un suv è piombato su un gruppo di persone provocando diversi feriti e una vittima. L’automobilista era alla guida di uno sport utility vehicle della Mercedes, di colore nero, quando ha attraverso ad alta velocità la piazza principale di Monforte, centrando un gruppo di turisti che si trovavano in vacanze in quella che viene considerata una delle perle delle Langhe. Una donna di 67 anni (Fiorangela Ghiglio), originaria di Torino, è morta pressoché sul colpo a causa delle gravissime ferite riportate dopo l’impatto col suv, mentre cinque persone sono rimaste ferite, compreso il marito della deceduta. Il gruppo, composto anche da tre persone straniere (due tedeschi e un belga), si trovava nei presso di uno dei dehors di piazza Umberto I, quando sono stati appunto travolti dal suv Mercedes nero, che ha poi terminato la sua folle corsa travolgendo tavolini e sedie.

SUV SU GRUPPO DI TURISTI: “NESSUNO DEL BAR E’ RIMASTO FERITO”

Immediata la chiamata ai soccorsi, ma quando gli uomini del 118 sono giunti in piazza a Monforte per la donna di cui sopra non vi era già più nulla a dare. Due persone sono state rinvenute in condizioni molto gravi e trasportate con l’elicottero presso l’ospedale Santa Croce di Cuneo, mentre gli altri tre feriti erano in condizioni meno serie e sono stati ricoverati in ambulanza presso il nosocomio di Verduno. “Il suv è arrivato a forte velocità – raccontano dal bar della piazza di Monforte, come riferisce l’edizione online de La Stampa – ha sbattuto contro il muretto del locale prima del nostro con la parte sinistra dell’auto, poi ha travolto due bici di nostri clienti ed è finito dalla parte opposta della strada. In questa carambola ha investito cinque pedoni che stavano per attraversare. E’ stato orribile. Le persone investite sono state trascinate per diversi metri”. Nessuno del bar è rimasto ferito: “Fortunatamente è protetto da un muretto – ha aggiunto il barista – solo le bici dei due ciclisti nostri clienti sono state danneggiate. Sono due tedeschi che abbiamo provveduto a far riaccompagnare in albergo”. Illeso il conducente del suv, un 42enne di Savigliano, che è stato fermato e poi sottoposto a test di alcol e droga. La folla lo voleva linciare ma l’intervento delle forze dell’ordine ha evitato il peggio.



