Suzanne Collins autrice Hunger Games/ “Ispirata dal mito di Teseo e del Minotauro”

Suzanne Collins è l’autrice di Hunger Games, la trilogia di libri approdata anche sul grande schermo con protagonista Jennifer Lawrence nel ruolo di Katniss Everdeen. La scrittrice e sceneggiatrice americana è conosciuta in tutto il mondo per il successo planetario di The Hunger Games, una trilogia che ha conquistato critica e pubblico.

Intervistata da libreriamo.it l’autrice ha raccontato di aver preso ispirazione dal mito di Teseo e del Minotauro: “sebbene fossi una bambina di soli otto anni quando lessi la storia, mi resi conto di quanto fosse spietata: come punizione per passate azioni, Atene doveva mandare periodicamente a Creta sette ragazzi e sette ragazze che venivano gettati nel labirinto e divorati dal mostruoso Minotauro”. Non solo ad ispirarla è stata anche l’Antica Roma come confessato dalla Collins: “il mondo di Panem e Capitol City è pieno di riferimenti all’Antica Roma: lo stesso nome “Panem” viene dall’espressione latina “panem et circenses”, “pane e giochi circensi”, con cui ci si riferiva alla grande diffusione che questi spettacoli avevano nell’Impero Romano”.

Suzanne Collins: “Hunger Games? Sapevo ci sarebbero stati più libri”

Suzanne Collins sin dall’inizio della scrittura di “The Hunger Games” era consapevole che non sarebbe stato un solo libro. “Lo sapevo fin dall’inizio” – ha dichiarato la scritte in occasione di una intervista rilasciata a bookpage.it: “sapevo che ci sarebbero state ripercussioni per gli eventi che si svolgono lì. Così l’ho infatti proposta come una trilogia sin dall’inizio, con la storia principale organizzata”. Il successo è stato travolgente anche se in parte disatteso: “la reazione mi ha sorpreso un po’.

Scrivevo da tempo per la televisione da tempo, i libri non da molto. La scrittura per la televisione è molto collaborativa, e relativamente anonima. Dal momento che di solito ci sono tanti scrittori coinvolti, non c’è molta attenzione su un singolo scrittore”. Parlando poi dell’evoluzione del personaggio di Katniss Everdeen ha rivelato: “la cosa da ricordare è come la sua esperienza sia limitata al suo mondo. Anche se diventa più coinvolta negli eventi, non si vede che è nel suo miglior interesse per essere educata”.



