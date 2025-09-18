Suzuki Jukebox. La notte delle hit va in onda oggi, in prima serata su Raiuno, con la conduzione di Antonella Clerici e Clementino.

Grande musica nella prima serata di Raiuno in questo giovedì di settembre che è pronto a regalare emozioni, ricordi ma anche divertimento a tutti i telespettatori che potranno trascorrere una serata allegra, leggera e spensierata in compagnia di Antonella Clerici e Clementino. Squadra che vince non si cambia e, così, dopo il successo ottenuto da The Voice, la Rai ha deciso di puntare ancora sulla coppia di amici per condurre “Suzuki Jukebox. La notte delle hit” che andrà in onda oggi, giovedì 18 settembre, ma anche domani sera.

Se Antonella Clerici sarà la conduttrice ufficiale della serata, Clementino sarà un vero incursore che, tra groove, ritornelli e melodie dei fantastici quarant’anni di musica protagonisti dello show, guiderà il pubblico in un viaggio di emozionanti ricordi.

Suzuki Jukebox. La notte delle hit: i cantanti del 18 settembre 2025

Al centro dello show “Suzuki Jukebox. La notte delle hit” sarà la musica degli anni ’70, ’80, ’90 e 2000 che ha fatto cantare e ballare tante generazioni che, questa sera, potranno riascoltare le loro canzoni del cuore grazie alla presenza, sul palco del Palaolimpico di Torino di artisti italiani e internazionali che hanno scritto la storia della musica.

Spazio, dunque, ad un gruppo le cui canzoni sono immancabili ad ogni festa ovvero i Gipsy Kings by Diego Baliardo. Non mancheranno, poi, alcuni gruppi italiani che, con le loro canzoni, hanno fatto nascere tanti amori come Le Vibrazioni e i Tiromancino. Non mancherà, poi, un mostro sacro della musica italiana come Fausto Leali che, con la sua voce graffiata, ha conquistato un vasto pubblico sin dalle prime hit.

Come seguire in diretta streaming Suzuki Jukebox. La notte delle hit

Per chi ha ancora voglia di musica e d’estate, dunque, la serata di oggi di “Suzuki Jukebox. La notte delle hit” è assolutamente imperdibile a partire dalle 21.30 su Raiuno. La diretta televisiva dello show, infatti, comincerà al termine della puntata odierna di Affari tuoi. L’evento, tuttavia, potrà essere seguito anche in diretta streaming collegandosi al sito Raiplay o scaricando l’apposita applicazione disponibile per tutti i dispositivi mobili.

