Svegliati amore mio 2 ci sarà?/ Anticipazioni seconda stagione: Sabrina Ferilli..

Svegliati amore mio 2 ci sarà oppure no? E’ arrivato il momento di chiedersi se davvero ci sarà un seguito per la miniserie di Canale5 con Sabrina Ferilli oppure no. Anche in questo caso, però, qualsiasi sia il finale sembra proprio che la risposta è negativa. La battaglia di Nanà per la sua Sara si concluderà proprio questa sera quando su Canale5 andrà in onda la terza e ultima puntata di questa prima stagione svelando cosa ne sarà di Sara e, soprattutto, cosa ne sarà della fabbrica degli errori denunciata dalla protagonista. Dopo le ultime peripezie Nanà finalmente riuscirà a portare a galla la verità sulla fabbrica che ha distrutto diverse famiglie e chiuderà così la questione e, quindi, la sua storia.

Sabrina Ferilli chiude la porta ad un ritorno di Nanà ma..

Questo lascia intendere chiaramente che Svegliati Amore Mio 2 non ci sarà e la stessa Sabrina Ferilli ha confermato in tempi non sospetti di dedicarsi alla tv solo per progetti importanti e brevi. Lo ha fatto già con la coppia Simonetta Izzo e Ricky Tognazzi per L’Amore Strappato nel 2019 e lo farà questa volta anche con la storia di Nanà e Sara. Siamo sicuri che, anche se non ci sarà un seguito per Svegliati amore mio, l’attrice tornerà con la coppia di produttori, registi e scrittori, anche in un prossimo progetto appena ce ne sarà l’occasione e ci sarà una storia da raccontare proprio come è stato per la bambina strappata ai genitori per via di una presunta storia di molestie e pedofilie, e succederà lo stesso adesso quando scopriremo come andrà a finire per Sara. Le anticipazioni sembrano rivelare che per loro ci sarà un lieto fine, ma sarà così per tutti?

