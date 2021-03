Svegliati amore mio/ Anticipazioni puntata oggi 24 marzo: il malore di Sofia…

Svegliati amore mio, anticipazioni puntata oggi, 24 marzo

Ettore Bassi, Francesco Arca e Sabrina Ferilli si trovano insieme sul set di Svegliati amore mio, la nuova fiction di Canale5 che prenderà il via proprio oggi, 23 marzo, portando sullo schermo una storia di lotte e di scoperte drammatiche, la rivoluzione di una famiglia normale e felice che si trova a pagare lo scotto di bugie e menzogne, una storia di denuncia che andava raccontata e che sicuramente farà discutere e dividerà il pubblico della rete ammiraglia Mediaset ancorata ormai ad un linguaggio televisivo che è diametralmente opposto. Svegliati amore mio prenderà il via questa sera con la prima puntata prevista a partire dalle 21.30 in cui conosceremo Nanà Santoro, interpretata da Sabrina Ferilli, e il marito Sergio (Ettore Bassi).

Sara ha un malore e la vita di Nanà cambia per sempre

Lei è parrucchiera, lui invece lavora come operaio in acciaieria. A completare la loro famiglia ci pensa la figlia Sara (Caterina Sbaraglia), una giovane ragazzina che è per tutti la promessa del nuoto. I tre vivono felici la loro vita normale fino a quando la ragazzina non ha un malore durante una gara di nuoto e finisce in ospedale. Poco dopo entra in coma lasciando i genitori disperati. La disperazione cambia la vita di Nanà che non trova appigli e non riesce a capire il lavoro dei dottori che continuano a prendere tempo fino a quando non le rivelano che la piccola Sara è gravemente malata, ha la leucemia. Le cose si complicano quando lei scopre che una compagna di nuoto della figlia è morta di recente e così Svegliami amore mio prende il via riportando in città, dopo anni all’estero, anche un amico di Sergio ed ex della moglie Nanà, Mimmo interpretato da Francesco Arca.

Svegliati amore mio, chi è Mimmo il personaggio di Francesco Arca?

L’uomo ha svelato di non aver dimenticato il suo primo amore e adesso proverà a mettere da parte quello che prova per aiutarla a risolvere il problema della figlia ma, soprattutto, a combattere la sua battaglia contro questo mostro che sta uccidendo anche i ragazzini. In ospedale, Sara conosce un altro ragazzo malato, Lorenzo, e tutto sembra essere legato all’inquinamento dell’acciaieria, almeno secondo i dati raccolti dalla dottoressa che li ha in cura. Cosa farà Nanà a quel punto?

