Svegliati Amore mio/ Anticipazioni puntata oggi 31 marzo: Mimmo morirà?

Svegliati Amore mio, anticipazioni puntata oggi, 31 marzo

Svegliati Amore mio continua a mietere successi dopo l’ottimo esordio della scorsa settimana. Sabrina Ferilli ha portato sullo schermo, insieme alla coppia Ricky Tognazzi e Simona Izzo, una storia comune a molte città in balia di fabbriche che inquinano e causano tumori alle famiglie che ci vivono attorno, e questo è stato sicuramente un un punto in più a favore della fiction che torna in onda oggi, 31 marzo, riprendendo proprio dall’incidente all’acciaieria che ha lasciato tutti con il fiato sospeso. Nella nuova puntata di Svegliati amore mio, Sergio esce incolume dall’esplosione ma finisce per scontrarsi violentemente con Mimmo proprio per via dei suoi sentimenti nei confronti della moglie Nanà. L’uomo si è dimostrato tanto amico ma alla fine ha rivelato anche di non aver mai dimenticato la sua ex.

Che fine hanno fatto Sara e Lorenzo?

Dall’altro lato le cose peggiorano quando Sara fugge dall’ospedale in cui si trova insieme a Lorenzo, un altro bambino malato proprio come lei. I due saranno ritrovati sani e salvi al mare ma la tensione non si esaurirà con questa scoperta. Come sempre un tocco di giallo non guasta e così eccoci davanti a quello che possiamo definire un vero e proprio caso da risolvere, quello della morte di Mimmo. Il giovane, dopo aver perso la sua Nanà, il suo amico e anche il suo lavoro, si ritrova a vagare ubriaco sulla scogliera fino a quando un’ombra non gli va incontro e lo spinge di sotto. Mimmo muore ma i sospetti cadono proprio su chi lo aveva picchiato e minacciato ovvero Mimmo. Nanà ha un problema dopo l’altro da risolvere e mentre la morte di Mimmo la spezza in due, deve comunque continuare a combattere per il bene di sua figlia e di tutte le famiglie che come a lei versano o potrebbero versare nelle stesse condizioni.

Mimmo morirà in Svegliati amore mio?

Negli ultimi momenti della seconda puntata di Svegliati amore mio, il giornalista Stefano vuole scrivere un reportage sull’acciaieria e toccherà proprio a Nanà mettere insieme indizi e racconti per aiutarlo. Le condizioni di Sara sembrano peggiorare quando, durante la notte e un’uscita in cortile, la ragazzina sviene sotto gli occhi dell’impotente Lorenzo che a quel punto non può far altro che chiedere aiuto a medici e infermieri. Cosa è successo a Sara? Si tratta solo di qualche uscita o emozione di troppo o le sue condizioni stanno peggiorando inesorabilmente? Il pubblico questa sera si prepara ad una seconda puntata ricca di colpi di scena tra morti, incidente e la salute di Sara ormai appesa ad un filo. Come finirà per Nanà?

