SVEGLIATI AMORE MIO/ Anticipazioni seconda puntata 31 marzo: la protesta di Nanà

Andrà in onda mercoledì 31 marzo la seconda puntata di Svegliati amore mio, la fiction di Canale 5 con protagonista Sabrina Ferilli nei panni di Nanà, madre coraggio di Sara, una bambina affetta da leucemia. Dopo il successo de L’amore strappato, l’attrice torna a vestire i panni di una donna forte, caparbia e pronta a tutto per il bene della propria famiglia. Nel primo episodio, Nanà ha già messo da parte gli errori del passato per concentrarsi esclusivamente sulla salute di Sara, ammalatasi – come altri coetanei – a causa delle polveri sottili emesse da un’acciaieria nelle vicinanze. La serie si ispira liberamente alle vicende dei bambini di Taranto, in particolare alle storie degli abitanti del quartiere Tamburi, il più vicino quartiere residenziale nei pressi dell’ex Ilva. “Taranto sarebbe stata il teatro ideale per girare questa serie”, ha dichiarato il regista Ricky Tognazzi in un’intervista del 24 marzo a Pugliapress. “Purtroppo il Covid ci ha impedito di girare la fiction nella città dei due mari. Volevamo raccontare una storia che includesse queste catastrofi, che hanno portato, oltre ad un apparente benessere, anche morte”.

"Fai rumore", sigla di Svegliati amore mio?/ Diodato apre la polemica:"Non è nella colonna sonora"

Svegliati amore mio, anticipazioni seconda puntata 31 marzo: Nanà organizza una protesta

Nella seconda puntata di Svegliati amore mio, Nanà scopre che dietro al malore della sua bimba si nasconde in realtà molto di più di quello che sospettava all’inizio. Come Sara, tanti altri bambini si sono ammalati per colpa delle emissioni di polveri sottili di una fabbrica lì vicino, e per questo Nanà decide di organizzare una protesta insieme alle madri che con lei condividono questo stesso dolore. La sua mossa, però, scuote gli equilibri del potere e Nanà diventa un bersaglio facile della lobby dell’industria. Riuscirà a farsi valere?

LEGGI ANCHE:

Flavio Cattaneo, marito Sabrina Ferilli/ "Solido e fermo, siamo simili in questo.."Svegliati amore mio, storia vera?/ Simona Izzo: "Una mamma in aeroporto mi affidò..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA