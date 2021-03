Svegliati amore mio/ Anticipazioni ultima puntata 7 aprile: Sergio finisce in arresto

Nuovo appuntamento con Svegliati amore mio, la miniserie con protagonista Sabrina Ferilli in onda ogni mercoledì in prima serata su Canale 5. Nella terza e ultima puntata del 7 aprile, Sergio (Ettore Bassi), il marito di Nanà (Sabrina Ferilli) si trova nei guai: il commissario di Polizia è convinto che sia stato lui a provocare l’incidente di Mimmo (Francesco Arca). Dietro al suo gesto, apparentemente, potrebbe celarsi il rancore di una mancata promozione al lavoro, oppure la gelosia di lui nei confronti di sua moglie Nanà, che in passato è stata molto vicina a Mimmo. Ma è chiaro che Sergio non c’entri nulla con l’incidente. Nel frattempo, Nanà invita le madri come lei a unirsi a sostegno del giornalista Stefano (Francesco Venditti), che si appresta a pubblicare uno scottante reportage contro l’attività dell’acciaieria. Qualcuno, alla Ghisal, non gradisce il suo lavoro: Tagliabue respinge le accuse e – per tutta risposta – annuncia aumenti di produzione. Nonostante le minacce, Nanà si fa forza e organizza una nuova protesta per denunciare le gravi negligenze dei gestori dell’industria. Sergio, intanto, finisce agli arresti domiciliari.

Svegliati amore mio, storia vera?/ Simona Izzo: "nata da un incontro con una donna"

Svegliati amore mio, anticipazioni ultima puntata 7 aprile: come andrà a finire?

Il finale di Svegliati amore mio è ancora incerto: non si sa, per esempio, se Sara riuscirà a guarire definitivamente dalla sua malattia. Anche la battaglia di Nanà potrebbe concludersi in maniera inaspettata. Per ora, la donna appare decisa a sfondare il muro dell’omertà per assicurare giustizia a sua figlia e a quanti – come lei – si sono ammalati a causa della spietatezza di quel ‘mostro d’acciaio’.

LEGGI ANCHE:

Svegliati Amore mio/ Anticipazioni puntata oggi 31 marzo: Mimmo morirà?LEONARDO/ Anticipazioni e diretta 30 marzo: nuovo avvelenamento a corte

© RIPRODUZIONE RISERVATA