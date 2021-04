Svegliati amore mio/ Anticipazioni ultima puntata: lieto fine per Sara e Nanà?

Svegliati amore mio, anticipazioni ultima puntata oggi, 7 aprile

Tutto è pronto per il gran finale di Svegliati amore mio, la fiction con Sabrina Ferilli che ha tenuto tutti con il fiato sospeso in questi giorni. Al centro di tutto c’è la storia di denuncia di Nanà una mamma che si ritrova con la figlia malata di tumore proprio per via dell’acciaieria che si trova nella sua città e in cui lavora il marito Sergio. La loro vita era normale e si svolgeva nel migliore dei modi fino a quando la piccola Sara ha avuto un malore ed è finita in ospedale in coma. Solo la diagnosi della malattia è riuscita ad alzare il sipario su anni d bugie e una mala gestione degli impianti che hanno causato una serie di vittime specie tra i bambini. Sarà proprio alle mamma coraggio che abbiamo conosciuto in queste settimane che Nanà chiederà un altro piccolo sforzo per porre fine a queste “violenze”, a malattia, dolore e morte, ma siamo sicuri che sarà ascoltata?

Sergio ha ucciso davvero Mimmo?

Il finale di Svegliati amore mio andrà in onda oggi, 6 aprile, su Canale5, portando sullo schermo una serie di colpi di scena a cominciare proprio dall’intricato giallo che si è aggiunto al dramma di Nanà: qualcuno ha ucciso Mimmo e i sospetti ricadono tutti sul marito della protagonista, reo di averlo colpito e minacciato proprio per questioni di gelosia. In realtà Mimmo non ha mai dimenticato la sua amata Nanà e quando si è fatto avanti è scoppiata la lite proprio in un momento delicato come quello della malattia di Sara. Quest’ultima intanto ha avuto un altro malore proprio mentre si trovava in giardino con Lorenzo che non ha potuto far altro che chiedere aiuto. A questo punto, proprio nell’ultima puntata di Svegliati amore mio, sentiremo ancora parlare di Sara e, soprattutto, della sua febbre che non riesce a scendere.

Colpo di scena nel finale di Svegliati amore mio: Lorenzo si sente male?

Il colpo di scena sarà però legato alla salute di Lorenzo, forse il giovane si aggraverà all’improvviso rischiando di morire? Nanà intanto può contare sull’aiuto di Stefano che dopo aver raccolto materiale importante pubblica il suo reportage contro l’acciaieria facendo scoppiare lo scandalo e non solo. Qualcuno non ha gradito il suo articolo e le minacce per lui non mancheranno proprio mentre Tagliabue annuncia aumento di stipendio e di produzione respingendo tutte le accuse. La nostra protagonista continuerà la sua battaglia e l’acciaieria viene bonificata, cosa ne sarà del suo nemico e cosa del marito? Sara torna a nuotare e a vincere, forse la malattia sarà un lontano ricordo nel finale di questa sera?

