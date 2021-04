Svegliati amore mio: Sara muore?/ L’evoluzione della malattia e l’esito delle cure

Sara, la giovane protagonista della fiction di Canale 5 Svegliati amore mio, potrebbe non farcela. Già tanti bambini, tra i residenti del Ferraccio, si sono ritrovati a combattere con una malattia come la sua, la leucemia, un mostro a lui non si scampa facilmente, e comunque non prima di essersi sottoposti a lunghi cicli di chemio e radioterapia che mettono a dura prova il fisico e il morale di chiunque si ritrovi in una situazione del genere, soprattutto tra i più giovani. Per Brigida, una sua amichetta del nuoto, le cure non hanno avuto l’effetto sperato: lo testimonia sua madre Maddalena, con cui la mamma di Sara – Nanà – ha già avuto modo di confrontarsi nel corso delle puntate precedenti. In quella in programma per stasera, scopriremo finalmente se la sorte di Sara sarà migliore e se la piccola potrà tornare alle sue attività e ai suoi giochi di sempre.

Svegliati amore mio: come andrà a finire per la piccola Sara?

Anche Lorenzo, un suo compagno di reparto, sta combattendo come lei con una grave forma di tumore infantile. L’esito delle cure, nel suo caso, è altrettanto incerto: non si sa se il ragazzino riuscirà a cavarsela e se i due avranno modo di rivedersi fuori dall’ospedale. Tra Sara e Lorenzo, infatti, è sbocciata una bella storia d’amore a partire dalla condivisione di un’esperienza negativa come quella della malattia, ed entrambi si sentono sempre più vicini e sempre più uniti a dispetto delle diverse complicazioni che si susseguono puntata dopo puntata. Al temine dell’ultima, per esempio, avevamo visto Sara accasciarsi a terra in preda a un malore improvviso, con Lorenzo che si affrettava a chiamare i soccorsi temendo il peggio per la sua giovane amica. Stando a quanto si intravede nel promo, però, Sara dovrebbe riuscire a risvegliarsi.

