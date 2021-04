Svegliati amore mio, storia vera/ Izzo e Tognazzi: “Nanà e Sara esistono davvero”

Svegliati amore mio è una storia vera? A rivelare qualche dettaglio in più sulla fiction con protagonista Sabrina Ferilli, Ettore Bassi e Francesco Arca sono Ricky Tognazzi e Simona Izzo, rispettivamente regista e sceneggiatrice. Una storia di dolore, ma anche di coraggio quella raccontata in tv che parla di diritto al lavoro e morte. Nella storia di Nanà e Sara però in tanti si sono riconosciuti, visto che il tema “tumori infantili” è da diversi anni argomento di dibattito. Quanto c’è di vero in questa fiction in onda su Canale 5? A raccontarlo sono stati proprio gli autori Simona Izzo e Ricky Tognazzi che intervistati da La Stampa hanno dichiarato: “potremmo dire come si scrive nei titoli di testa che i fatti e i personaggi sono frutto dell’immaginazione ma non sarebbe vero. La verità è che sono talmente tanti i casi di bambini morti di leucemia nelle città, quaranta, dove ci sono acciaierie che Nanà e Sara esistono davvero. Noi ci siamo documentati molto, libri, ricerche medice, report dell’associazione “Sole e Terra” che segue e cura i bambini colpiti dalla leucemia. Il quadro è agghiacciante. Avremmo voluto chiamare la fiction “Giù le mani dai bambini”. E a questo punto anche dei lavoratori”.

Simona Izzo e Ricky Tognazzi: “Svegliati amore mio: la nostra società si deve svegliare”

Non solo, Ricky Tognazzi e Simona Izzo parafrasando proprio il titolo della fiction “Svegliati amore mio” hanno aggiunto. “è la nostra società che si deve svegliare. E anche il cinema. Nessuno finora aveva raccontato il vento rosso foriero di morte. E anche la giustizia si è mossa con una lentezza incredibile, le sentenze stanno arrivando dopo 20,25 anni. Siamo sconvolti per quello che è capitato, ma anche fieri di aver fatto qualcosa che ha scosso le coscienze. Non è pensabile non affrontare l’inquinamento e dover essere di fronte alla scelta tra il lavoro e la salute”. Non solo, i due autori di “Svegliati amore mio” hanno raccontato anche come finisce la storia di Sara: “con la ribellione della mamma. Stiamo già immaginando di raccontare cosa è successo dopo questa storia, ma corriamo il rischio di fare lo stesso film. E poi c’è questo strano caso di “Dio incidenza”. Sul finale, infatti, Izzo e Tognazzi hanno raccontato di aver ricevuto una chiamata dalla signora Antonella Massaro in Santoro: “ci dice che sua figlia è morta di leucemia a 5 anni. Ha altre due figlie Martina e Manuela come la dottoressa della serie. ‘So che non vi siete ispirati a me perché non ci conosciamo, ma ditemi come mai ci sono tutte queste coincidenze’. In realtà ci sono talmente tante Sara che è possibile ritrovarsi nella fiction”.

