Svegliati amore mio, storia vera?/ Simona Izzo: “nata da un incontro con una donna”

Svegliati amore mio è tratta da una storia vera? La fiction di successo di Canale 5 con Sabrina Ferilli, Ettore Bassi e Francesco Arca ha incollato alla tv milioni di telespettatori trattando un tema attuale e scottante come quello dei tumori infantili in prossimità di cittadine dove hanno sede aziende siderurgiche. Dati allarmanti che sono stati condivisi anche dagli autori della fiction che hanno precisato: “il dato che più ci ha sconvolti è stato scoprire che l’incidenza dei tumori infantili in prossimità di un’azienda siderurgica, è superiore al 30% rispetto alla media nazionale”. La storia di Nana, questa giovane ragazza a cui viene diagnosticata improvvisamente una leucemia, ha coinvolto il pubblico televisivo e in tanti si sono domandati se la sua storia fosse vera o romanzata.

A chiarire la cosa ci ha pensato Simona Izzo, sceneggiatrice della fiction: “questa storia nasce da un incontro con una donna. Racconta il coraggio che hanno avuto le donne ad affrontare questo tipo di situazioni. Le stesse magari curano i propri figli che si sono ammalati, mentre i mariti lavorano e a volte quel pane che portano a casa è avvelenato. C’è una coincidenza divina, abbiamo usato il cognome, Santoro ed il caso ha voluto che ci fosse una mamma di Taranto dallo stesso cognome che ha perso una figlia. Mai lo avrei utilizzato se avessi saputo. Una madre che ha perso la propria piccola per una storia identica”.

Svegliati amore mio: “è una storia comune a tante altre città”

Non solo, anche il regista Ricky Tognazzi parlando di “Svegliati amore mio” ha rivelato: “è una storia comune a tante altre città che convivono con industrie che deturpano l’ambiente”. Una storia toccante e reale: quella di una mamma, interpretata dalla bravissima Sabrina Ferilli, che dopo la malattia della figlia è pronta a tutto pur di scoprire la verità. La regista e sceneggiatrice Simona Izzo che ha lavorato al progetto col marito Ricky Tognazzi ha aggiunto: “lo dedichiamo a tutti i bambini. Nessuno è più forte di una mamma che combatte” facendo riferimento proprio alla mamma-coraggio interpretata da Sabrina Ferilli. Anche l’attrice romana non ha nascosto quanto questa storia l’abbia coinvolta e come con questa fiction vogliano mandare un messaggio chiaro a tutti. “La speranza” – ha detto la Ferilli – “è che con questa nuova storia si riesca a smuovere altre acque stagnanti a riguardo alle industrie che creano inquinamento grave per la popolazione”.

