Sven Botman al Milan?/ Calciomercato news, il difensore allo scoperto: “Lavoriamo”

Il Milan si avvicina lentamente a Sven Botman, obiettivo dei rossoneri per il calciomercato estivo. La squadra meneghina sta studiando da tempo la situazione di questo interessante difensore della nazionale olandese under 21 di proprietà del Lille, e nelle scorse ore lo stesso calciatore è uscito allo scoperto, sbilanciandosi. Intervistato dai microfoni di ESPN durante il ritiro proprio con la selezione orange, non ha nascosto l’interesse del Diavolo nei suoi confronti, svelando come l’operazione sia di fatto entrata nel vivo: “Ci stiamo lavorando. Certo, è difficile separare le cose. Soprattutto per me, dato che sento parlare di questa vicenda ormai ogni giorno. Le trattative sono in corso e spero che ci sia più chiarezza prima dell’inizio della preparazione”.

Sulle sue tracce, oltre al Milan, anche alcuni club inglesi, a cominciare dal Newcastle, ma Sven Botman a domanda precisa sui rossoneri ha sorriso in maniera vistosa come si legge sulle pagine de IlMilanista.it, facendo chiaramente capire quale sia la squadra a lui più interessata e più vicina. Il club fresco di titolo di campione d’Italia 2021-2022 ha da tempo un accordo con l’olandese, o per lo meno questo è quanto circola negli ambienti vicini al calciomercato. Restano invece da limare alcuni dettagli con il Lille, ma l’operazione sembrerebbe comunque indirizzata verso i giusti binari, ed è probabile che nel giro di un paio di settimane, se non prima, possa arrivare l’accordo totale.

BOTMAN AL MILAN? CALCIOMERCATO NEWS: NELL’ULTIMA STAGIONE ANCHE TRE MARCATURE

Sven Botman è un classe 2000 che ha compiuto 22 anni lo scorso gennaio. Gigante d’area, alto un metro e novanta cinque centimetri, il suo valore secondo Transfermarkt è di 30 milioni di euro, di conseguenza stiamo parlando di uno dei prospetti più interessanti in quanto a centrale di difesa. Cresciuto fra le fila dell’Ajax, dove ha fatto tutta la trafila dalle giovanili fino all’Under 21, ha poi vissuto l’esperienza in prestito nella prima squadra dell’Heerenveen, e quindi lo sbarco a titolo definitivo in Ligue 1 fra le fila del Lille. La scorsa stagione Botman ha giocato 32 partite, di cui 25 in campionato, cinque in Champions League e due fra Trophée des Champions e Coupe De France. Botman ha anche un certo fiuto per il gol avendo segnato tre marcature, oltre ad aver sfornato un assist. Sicuramente un acquisto molto interessante per il Milan.

