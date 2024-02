Sven Goran Eriksson allenerà il Liverpool/ Il regalo dei Reds dopo la notizia della malattia

Sven Goran Eriksson e il calvario della malattia: il toccante gesto di Jurgen Klopp

Il sogno di un’intera vita da tifoso e professionista sta per realizzarsi per Sven Goran Eriksson, seppur quando ormai le sue condizioni a causa della malattia risultano particolarmente gravi e irreversibili. Il tecnico svedese – come riporta il portale Calciomercato – avrà l’opportunità di allenare il Liverpool, sua squadra del cuore e che ha sempre sperato di poter gestire nella sua luminosa e lunga carriera, senza però mai riuscirci.

Diretta/ Arsenal Liverpool (risultato finale 3-1) streaming video tv: la chiude Trossard (4 febbraio 2024)

Sven Goran Eriksson, come anticipato, ha di recente raccontato come la sua malattia sia ormai in uno stadio avanzato. Il quadro clinico non è dei migliori e pare restino pochi mesi di vita all’ex allenatore di Lazio, Roma e Sampdoria tra le altre. Dunque, aveva palesato anche il suo sogno mai realizzato di poter un giorno sedere sulla panchina del Liverpool e tale auspicio pare sia stato accolto in primis dall’attuale tecnico dei Reds, Jurgen Klopp.

Diretta/ Liverpool Chelsea (risultato finale 4-1): poker dei Reds! (31 gennaio 2024)

Sven Goran Eriksson allenerà il Liverpool ad Anfield

“Ovviamente è stato molto commovente quando ho sentito la notizia; ho appreso per la prima volta di questa sua ammirazione e del suo amore per il Liverpool e che ne sia stato tifoso per tutta la vita”. Queste le parole di Jurgen Klopp in conferenza stampa a proposito del sogno espresso da Sven Goran Eriksson. “L’unica cosa che posso dire è che è il benvenuto, può venire quando vuole e sedersi nel mio ufficio facendo il mio lavoro per un giorno; non c’è problema per quanto mi riguarda”.

Come riporta il portale, il Liverpool ha ufficialmente aperto le porte al sogno di Sven Goran Eriksson concedendogli di allenare almeno per una volta il suo amato club. Chiaramente, in vista degli impegni importanti che attendono i Reds, il tecnico svedese non allenerà la prima squadra. Siederà però sulla panchina della squadra delle leggende per il match di beneficenza contro l’Ajax previsto ad Anfield il prossimo 23 marzo.

Jurgen Klopp lascia il Liverpool/ Addio a fine stagione, i possibili scenari (oggi 26 gennaio 2024)

© RIPRODUZIONE RISERVATA