Sven Ulreich, morto il figlio Len a soli 6 anni: era gravemente malato, lutto per il portiere del Bayern che ha dato la notizia oggi, 1 agosto 2025

SVEN ULREICH, MORTO IL FIGLIO LEN A SOLI 6 ANNI

Un lutto gravissimo ha colpito Sven Ulreich, portiere del Bayern Monaco, che oggi venerdì 1° agosto 2025 ha comunicato la morte del figlio Len a soli 6 anni: il bambino era gravemente malato e a dire il vero il decesso risale alle scorse settimane, ma la famiglia ha deciso di rendere pubblica la notizia solamente oggi.

Raoul Bova, legale di Fabrizio Corona "Non ha violato privacy"/ "Ricatto? Pregiudizi, mi sono rotto le pa*le"

Leggiamo allora innanzitutto le parole del messaggio sui social da parte di Sven Ulreich, firmato insieme alla compagna Lisa: “È con profonda tristezza che annunciamo oggi che nostro figlio Len è mancato poche settimane fa dopo una lunga e grave malattia”. La decisione di rendere pubblica la notizia è naturalmente un passo molto difficile per il portiere e la sua famiglia, “ma è un passo importante per noi”, anche per fare chiarezza “per chi ci circonda e per il pubblico”.

Delitto di Garlasco/ Garofano: “Io in conflitto di interesse per Sempio? Assolutamente no, vi spiego”

Sven Ulreich ha anche un’altra figlia, alla quale il portiere ha fatto riferimento nel messaggio: con lei “stiamo cercando di ritrovare la strada della vita, passo dopo passo”. C’è spazio anche per il ringraziamento ai loro familiari e amici e anche al Bayern Monaco “per la loro discrezione e il loro enorme supporto negli ultimi mesi”.

La richiesta è quella di rispettare l’enorme dolore e la privacy della famiglia Ulreich, con un messaggio chiaro per il pubblico e i rappresentanti dei media: “Vi preghiamo cortesemente di astenervi dal porre ulteriori domande o rilasciare dichiarazioni”. Come detto, la morte del piccolo Len risale ormai a qualche settimana fa, ma naturalmente è un dolore ancora immenso.

Delitto di Garlasco/ Mamma Sempio: “Le telefonate sono il nulla! Dna unghie Chiara forse di Andrea”

LA CARRIERA DI SVEN ULREICH E UNA SETTIMANA DIFFICILE PER IL CALCIO

Sven Ulreich è nato il 3 agosto 1988 ed è un portiere tedesco. La sua ormai lunga carriera si è sviluppata per molti anni nello Stoccarda, dalle giovanili fino alla prima squadra, con la quale ha giocato fino al 2015, anno del passaggio al Bayern Monaco, nel quale è diventato il vice per eccellenza Manuel Neuer, con spazio in campo soprattutto nella stagione 2017-18, a causa di un infortunio piuttosto serio occorso al più illustre collega. Nel 2020-21 invece Sven Ulreich aveva giocato per una stagione in prestito all’Amburgo, prima di fare nuovamente ritorno al Bayern Monaco, con cui in totale vanta 94 presenze in partite ufficiali.

Tutto questo per presentare brevemente di chi si tratta, anche se ovviamente la tragedia della morte del figlio Len fa passare la carriera calcistica in secondo piano. Sono d’altronde giorni sfortunati nel mondo del calcio: pochi giorni fa Matthias Verreth, centrocampista belga e nuovo acquisto del Bari, aveva ricevuto in ritiro la notizia della morte del figlio di un solo anno, mentre il brasiliano ex Roma Julio Sergio ha dato l’annuncio della morte del figlio Enzo, 15 anni, per un tumore cerebrale diagnosticato nel 2020.