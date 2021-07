Svetlana Tikhanovskaya/ Ex casalinga leader opposizione a Lukashenka in Bielorussia

Ad un anno dalle sanguinose manifestazioni dell’agosto 2020, seguite alle elezioni presidenziali in Bielorussia, Il Fattore Umano presenta su Rai 3 “Il cielo sopra Minsk”. Tra le protagoniste del documentario c’è anche Svetlana Tikhanovskaya, diventata una delle leader più in vista dell’opposizione al presidente Aleksandr Lukashenka, al potere da 27 anni.

Tikhanovskaya si è letteralmente ritrovata a fare politica dopo l’arresto del marito Sergei Tikhanovsky, noto blogger, incarcerato prima che potesse formalizzare la sua candidatura alle elezioni. E’ stato a questo punto che Tikhanovskaya ha deciso di unirsi ad altre due donne – Maryia Kolesnikova e Veronika Tsepkalo – esperte di attivismo e politica già impegnate nelle campagne di altrettanti candidati incarcerati o costretti all’esilio – sfidando apertamente Lukashenko dando vita al fronte “Solidarietà femminile”.

Svetlana Tikhanovskaya, leader dell’opposizione in Bielourssia

Alle elezioni, il fronte di Tikhanovskaya ottenne almeno ufficialmente il 10,9% dei voti. Una percentuale considerata da molti osservatori internazionali ben più bassa di quella realmente conseguita dalla coalizione che si opponeva al regime di Lukashenka (le stime indipendenti le attribuiscono la vittoria con una percentuale fra il 60% e il 70%). All’indomani del voto, Tikhanovskaya è fuggita nella vicina Lituania, dove già si trovavano i due figli, temendo di essere arrestata dalle forze di polizia fedeli al presidente. Nonostante la fuga in Lituania, Tikhanovskaya rappresenta ancora oggi un punto di irferimento per gli oppositori del regime. “Amo i miei figli e desidero che crescano in un Paese in cui le persone non devono tenere la bocca chiusa. Amo i bielorussi e voglio dare loro l’opportunità di scegliere“, ha dichiarato Tikhanovskaya durante la sua campagna. L’obiettivo di questa ex traduttrice ed insegnante di inglese, ora casalinga, è quello di diventare presidente ad interim della Bielorussia, fino a quando Lukashenko non avrà lasciato il potere e saranno indette libere elezioni.

