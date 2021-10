Sveva Accorrà de Il Collegio 6, chi è?/ Ama la scuola e si definisce “lecchina”, scontri con la classe?

Chi è Sveva Accorrà concorrente de Il Collegio 6

Sveva Accorrà è tra i protagonisti più attesi della nuova edizione de Il Collegio che torna su Rai 2 oggi 26 ottobre 2021. Nata a Monza, 14 anni, è una ragazza dal volto angelico e dai lunghi capelli biondi. Ama la scuola e si definisce “lecchina”. Quando prende un voto che non ritiene soddisfacente, recita la parte dell’alunna disperata fino alle lacrime, implorando un giudizio migliore. Le piace eccellere in tutto. Molto spesso si parla di questa giovane generazione come fosse apatica, alienata, ossessionata dalla vita social, incentrata troppo spesso esclusivamente sull’apparire. Questa tumultuosa ragazza è la prova vivente di quanto non sia per tutti così. Al punto che persino un secondo posto, per lei, non è altro che il primo degli ultimi. Data la sua bellezza statuaria, è una modella. Ama lo sport ed è una campionessa regionale di scherma, che pratica con dedizione e che, probabilmente, ha contribuito ad ingentilirne i movimenti.

I genitori la definiscono come un uragano devastante che avvolge tutta la casa. Il suo carattere così deciso, forte e prepotente è per loro estenuante. Non sopporta di essere contraddetta, tanto che neppure gli stessi genitori, riescono a farlo. Per questo non sono capaci di imporsi con dei sonori no.

Sveva Accorrà, contrastare la sua immagine angelica con il…

C’è un vizio per Sveva Accorrà che contrasta con la sua immagine angelica e cioè il “ruttare” ogni qual volta se ne presenti l’occasione. Difficile immaginarla in questa “arte sonora” vista la raffinatezza dei suoi movimenti e l’eleganza del suo volto. Ma evidentemente Sveva ha una personalità molto più complessa di quanto non emerga dalle prime interviste. Indubbiamente spiccherà in questa classe e ci riserverà qualche sorpresa. La mamma spera che questa esperienza, all’interno delle severe mura de Il Collegio 6, possa rimettere la ragazza in riga. Spera che i professori riescano ad imporsi, facendole capire che le regole sono uguali per tutti.

Dal punto di vista dei social, Sveva nonostante abbia un profilo Instagram con 0 post, vanta circa 5800 follower. Da qualche giorno è presente un secondo account aperto che la riguarda, dedicato a questa nuova esperienza televisiva che, sicuramente a breve, si popolerà di nuovi fan. Siamo certi che la telecamera di questo docu-reality non indugerà sulle intemperanze di questa giovane, affascinante e impertinente.

Video, la backstories di Sveva Accorrà per Il Collegio

