Sveva Alviti, chi è la compagna Anthony Delon/ “Abbiamo un’affinità fortissima”

Sveva Alviti è la compagna di Anthony Delon, ospite oggi pomeriggio di Serena Bortone nel salotto di Oggi è un altro giorno su Rai 1. Nata a Roma nel 1984, la Alviti ha iniziato la carriera di modella a 17 anni e ben presto si è trasferita a New York: “Ho sofferto tanto di solitudine, stavo in hotel bellissimi da sola, prendevo aerei tutte le settimane, sempre sballottata da un set all’altro. Oggi, lo gestirei meglio, ai tempi, certe volte, volevo solo stare abbracciata alla mamma, stare in un posto familiare. Tante volte, vestirmi e uscire mi ha ridato forza”, ha raccontato al Corriere della Sera. Nel 2009 ha frequentato un corso di recitazione presso la Susan Batson School di New York. Il suo esordio al cinema risale al 2012 in “AmeriQua” e nello stesso ha recitato anche in “Niente può fermarci” e “Buongiorno papà”. Negli anni successivi è apparso in film come “Cam Girl”, “Dalida”, “Restiamo amici” e “Tra le onde”.

Sveva Alviti e Anthony Delon: “un amore profondo”

Da qualche anno l’attrice e modella Sveva Alviti fa coppia con Anthony Delon, figlio di Alain Delon. I due sono usciti allo scoperto nel 2019 e nel 2021 hanno vissuto una breve crisi: “Sono successe tante cose difficili. Personali, non di coppia, come la morte della mamma di Anthony, e poi il Covid. Cose che non ci hanno dato la libertà emotiva e psicologica di celebrare l’amore come si deve”, ha detto la Alviti sul Corriere della Sera, confermando di voler sposare Delon. La modella ha definito la loro storia d’amore un “grande amore”: “Abbiamo un’affinità fortissima, molto mentale, siamo interessati a conoscere noi stessi e l’altro. Il nostro è un amore profondo, anche artistico. Ci piace scrivere insieme, confrontarci sui progetti. E pensiamo che ogni giorno insieme deve essere speciale… Sono le attenzioni quotidiane che fanno sì che una storia diventi grande e duratura”.

