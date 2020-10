Sveva Casati Modignani/ “Per la prima volta racconto anche il s*sso”

Si intitola “Il Falco” l’ultimo libro firmato da Sveva Casati Modignani. La celebre scrittrice milanese, nota per le numerose opere di successo in Italia e nel resto del mondo, ha regalato ad appassionati e non una nuova storia da non perdere, un amore che svanisce ma che poi si ricompone dopo diverso tempo. É stata la stessa Modignani a rivelarlo ai microfoni di Oggi è un altro giorno: «E’ stato un grande amore quello di Giulietta per Rocco. Rocco, come tanti uomini, ne fa una grossa, grossa, grossa alla vigilia delle nozze. E’ così devastante che lei lo lascia, lui la segue ma lei scompare. Poi un giorno, quando sono entrambi 60enni…».

Vietato dire qualcosa in più così da evitare possibili spoiler, ma una delle novità è che Sveva Casati Modignani racconta per la prima volta nella sua carriera delle scene di s*sso. Ecco le sue parole, incalzata da Serena Bortone: «I racconti di sesso ci sono, sono davvero intriganti quando Rocco ha 17 anni e va a lezione di inglese da una insegnante 30enne irlandese. Una rossa bellissima. Non solo gli insegna molto bene l’inglese, ma nel corso del tempo gli impartisce lezioni di sesso e gli spiega che il sesso è una cosa bellissima».

© RIPRODUZIONE RISERVATA