Tutto su Sveva e Simona, le figlie di Emilio Fede, nate dal matrimonio con la moglie Diana de Feo.

Emilio Fede, oltre ad aver dedicato tutta la sua vita al giornalismo, non ha trascurato la vita privata. Il grande amore dell’ex direttore del Tg4 è stata la moglie Diana de Feo, venuta a mancare nel 2021. Quello tra Emilio Fede e la compagna di una vita è stato un amore lungo coronato non solo dal matrimonio, ma anche dalla nascita delle figlie Sveva e Simona che hanno sempre condotto una vita discreta e riservata nonostante il successo e la popolarità del padre.

Lutto per Gianluca Gazzoli: morta la mamma/ Toccante addio: "Sento il cuore esplodere dal dolore"

Di Sveva Fede, in particolare, ci sono davvero informazioni. Come riporta Donna Glamour, tuttavia, pare che in passato si sia occupata di uffici stampa, prima per Trussardi e per il Gruppo Finanziario Tessile, e poi di eventi culturali e mostre. Inoltre, pare che abbia reso Emilio Fede nonno due volte.

Tutto sulle figlie di Emilio Fede, Sveva e Simona

Di Simona Fede, invece, ci sono più informazioni. Appassionata di politica, è stata candidata con Forza Italia. A soli 24 anni, inoltre, è stata eletta assessore alla Cultura nel Comune di Spilimbergo, in Friuli. Successivamente, ha scelto una carriera diversa da quella politica. Pare infatti che lavori come imprenditrice nel campo dell’architettura tra Europa e Stati Uniti.

Martina De Ioannon, la confessione choc un anno dopo Uomini e Donne/ "Ciro? Non mi piaceva nessuno"

Anche Simona, come la sorella Sveva, è diventata mamma e ha reso più volte nonno Emilio Fede. Si sarebbe sposata giovanissima e avrebbe avuto tre figli. Di Sveva e Simona Fede non ci sono altre informazioni. Entrambe, tuttavia, sono legate al padre che, negli ultimi anni, ha lasciato la vita pubblico dopo aver trascorso gran parte della sua vita davanti ai riflettori.