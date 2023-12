Sveva Sagramola assente a Geo: “Questa settimana non sarò in tv”/ Cos’è successo e chi la sostituisce

Geo, Sveva Sagramola assente alla conduzione: l’annuncio social

Geo questa settimana dovrà fare i conti con la temporanea assenza di Sveva Sagramola alla conduzione. La presentatrice è un volto storico del programma, nel quale ha fatto il suo ingresso alla fine degli anni ’90, sostituendo la collega Licia Colò. La trasmissione, di genere documentario, è inoltre una delle più longeve di Rai3 e ancora oggi ottiene ottimi ascolti ed un notevole riscontro di pubblico, affezionatosi negli anni agli argomenti trattati, dalla natura al clima, dalla cultura alle nuove tecnologie.

In questi giorni, tuttavia, Sveva Sagramola non sarà presente in studio. A rivelare cos’è successo è un post condiviso sui canali social del programma di Rai3: “Cari Amici, per voi un messaggio della nostra Sveva. “Ciao a tutti, questa settimana non sarò in Tv perché ho scongiurato un distacco della retina con un piccolo intervento e devo stare a riposo assoluto per qualche giorno. Per fortuna c’è Ema, pronto a sostenermi insieme alla meravigliosa squadra di Geo, un gruppo di lavoro eccezionale, a cui vanno tutta la mia gratitudine e il mio grande affetto. A presto! Sveva“.

Emanuele Biggi sostituisce Sveva Sagramola al timone di Geo

Sveva Sagramola, dunque, è stata sottoposta ad un piccolo intervento e ora necessita di un periodo di riposo. La conduttrice sarà assente alla conduzione di Geo per un tempo indefinito, ma potrà contare sulla professionalità del suo staff e sul suo braccio destro nel programma, il naturalista e fotografo Emanuele Biggi, che la sostituirà alla conduzione e prenderà temporaneamente le redini del programma. A corredo del post social, spicca anche una foto dei due colleghi sorridenti ed abbracciati, a testimonianza della grande sintonia che domina nello staff.

Il post è stato immediatamente inondato di messaggi di supporto e vicinanza per Sveva Sagramola, coccolata dall’affetto del suo pubblico pronto a rivederla, il prima possibile, al comando di Geo.













