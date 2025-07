LA PROPOSTA CHOC DEL GOVERNO DI SVEZIA SUGLI IMMIGRATI: “OK SOLO SE ACCETTANO VALORI COME L’OMOSESSUALITÀ”

Parlare di destra o sinistra in alcuni Paesi come quelli dell’Europa del Nord ha senso fino ad un certo punto: su alcuni temi, come diritti civili, integrazione e laicità i partiti navigano di fatto sulla stessa linea d’onda, con differenze di fatto “solo” sul fronte economico o sociale. Fa però discutere la proposta choc lanciata in Svezia dal Governo di Ulf Kristersson (Moderati con destra e Liberali) – con la Ministra per l’Integrazione Simona Mohamsson (liberale) – sui migranti che potranno essere accolti solo se rispettano determinati standard di valori “basici” della comunità svedese.

in sostanza, dall’autunno 2025 verrà lanciata una vasta indagine in tutta la Svezia per poter orientare le politiche di integrazione dei prossimi anni: in particolare, se chiunque non svedese vorrà venire a risiedere nel Paese dovrà rispettare e accettare temi come la laicità, uguaglianza di genere, libertà sessuale. Come ha spiegato la stessa Ministra, se i migranti o anche semplici cittadini stranieri non rispetteranno e accetteranno l’omosessualità con tutti i valori LGBTQ nei vari gradi della società, non potrà rimanere in Svezia.

«È finita l’epoca delle intuizioni e supposizioni nell’integrazione»: per Mohamsson se si dovessero non accettare l’aborto, il Fine vita, o le politiche arcobaleno, allora non avverrà alcuna vera integrazione con il popolo svedese e perciò si procederà a non accettare la residenza. Partendo dal presupposto che «vivere in Svezia non è un diritto umano», sottolineato dal Governo di Centrodestra svedese, chiunque non dovesse accettare i valori cardine di Stoccolma non potrà rimanere in Svezia. Da sindacati e opposizioni piove la critica sulla proposta in quanto per arrivare a tale conclusione si procederà ad una sorta di “schedatura delle opinioni” i cittadini extracomunitari.

MIGRANTI IN SVEZIA “SCHEDATI SULLE OPINIONI”: MA SE È PER L’INCLUSIONE LGBTQ ALLORA VA BENE…

Si arriva dunque al cortocircuito non da poco per la sinistra europea di avere un Governo di destra ma progressista, che spinge per l’integrazione dei valori come l’omosessualità pena la chiusura delle frontiere. Al di là dei dubbi etici che possono essere rilevanti davanti alla “schedatura” di una propria opinione magari in dissenso con la popolazione svedese, il tema è ben più ampio e va oltre l’integrazione o meno dei migranti.

Dalle sigle LGBTQ e della sinistra progressista anche fuori dalla Svezia, la proposta del Governo Kristersson viene sì visto come controverso ma tutto sommato positivo perché si arriva a difendere una Svezia «egualitaria, laica» e appunto «progressista».

Resta dunque da intendersi su quale elemento di sovranità è giusto o sbagliato da affermare: se infatti lo stesso discorso lo si ponesse, ad esempio, sull’accettare i valori cattolici, il rispetto della donna e il valore della libertà con la proprietà privata – imponendo lo stop ai migranti che non dovessero accettarlo – si avrebbero le stesse lodi positive alla proposta? O per caso vi è una “disparità” tra idee di società diverse, la cui difesa è dunque giusta in un caso e “oltranzista” in un altro?