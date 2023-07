Svezia, bande criminali a caccia di adolescenti/ Governo prepara piano anti reclutamento

In Svezia gli scontri tra bande rivali hanno causato circa 60 morti nel 2022. È per questo motivo che, come riportato da Le Monde, il Governo ha deciso di attuare un piano per combattere il reclutamento degli adolescenti, soprattutto nei quartieri popolari. Il fenomeno è ormai in ascesa da almeno dieci anni, ma soltanto negli ultimi tempi sono stati presi dei provvedimenti concreti.

"Pornografia è come prostituzione"/ Giuristi in Francia: "Stesse pratiche, espresse in modo diverso"

In campo sono scese in queste settimane le associazioni. I bambini di Angered si riuniscono nella sede di Save the Children per svolgere diverse attività: partite di calcio e basket, sessioni di trucco, giochi d’acqua quando fa caldo, introduzione al circo e interminabili discussioni. Ogni giorno, dalle 13:00 alle 18:00, i volontari vanno in giro per la città per raggiungere il maggior numero possibile di piccoli da allontanare dalle bande. “Abbiamo notato che la sicurezza stava aumentando nei luoghi in cui ci trovavamo”, rivela Amanda Boström, una delle animatrici incaricate del programma. Anche alcuni genitori sono stati assunti per dare un supporto.

Corea del Nord: “sottomarino Usa in Sud Corea ci autorizza a usare l’atomica”/ È rischio guerra nucleare?

Svezia, bande criminali a caccia di adolescenti: il fenomeno

Amanda Boström conosce bene il fenomeno delle bande che in Svezia sta causando non pochi problemi. “Prima entrare in una banda era abbastanza vergognoso, sporco. Ora i giovani lo fanno più apertamente, dà loro uno status. La violenza è anche molto più brutale. Le vacanze scolastiche favoriscono il reclutamento. C’è un vuoto, meno contatti con gli adulti. È più facile per i gruppi criminali identificare chi è solo. Di solito si inizia con una pizza o qualche biglietto”, ha raccontato. L’obiettivo delle associazioni dunque non è quello di vietare ai giovani le attività criminali, bensì di fare capire loro che esiste una valida alternativa, facendoli entrare a contatto con dei loro pari che possano essere un modello per loro.

Olanda fa causa a Big Pharma: profitti a scapito del governo/ "Costi inutili per il sistema sanitario"

Intanto, anche le autorità si stanno muovendo. La coalizione di Governo, composta dalla destra conservatrice e dall’estrema destra, ha annunciato l’intenzione di abbassare l’età della responsabilità penale e di inasprire le pene per i giovani delinquenti. Inoltre, la Polizia è al lavoro per identificare gli individui collegati alle bande.











© RIPRODUZIONE RISERVATA