Svezia choc: autorizzata manifestazione per bruciare rotolo Torah e Bibbia/ Ira di Israele

Alta tensione in Svezia dopo che la polizia ha autorizzato una protesta, prevista per la giornata di oggi, che includerebbe il rogo di un rotolo della Torah, il libro sacro dell’ebraismo, nonché una copia della Bibbia di fronte all’ambasciata israeliana. Come sottolineato dal quotidiano Il Messaggero, ad una settimana dal rogo del Corano a Stoccolma la polizia locale ha approvato una manifestazione in cui si precede di bruciare un altro libro sacro. Come detto sopra stiamo parlando della Torah, bruciato dinanzi all’ambasciata israeliana e vicenda che ovviamente ha scioccato il mondo ebraico. Il consiglio ebraico mondiale ha condannato in via ufficiale il gesto mentre lo stato di Israele parla di progetto «pieno di odio» ed ha protestato formalmente con le autorità svedesi.

«Questo atto provocatorio e odioso non ha posto nella società civile e ci uniamo al Consiglio ufficiale delle comunità ebraiche svedesi nel condannarlo», le parole rilasciate dal presidente Congresso Ebraico Mondiale, Ronald S. Lauder. «Il rogo dei nostri testi sacri ostracizza e ferisce la comunità ebraica svedese e tutti coloro che apprezzano il pluralismo e il multiculturalismo. I libri vanno letti e apprezzati, non bruciati». Il congresso ebraico mondiale, dopo i roghi del Corano in Svezia, ha subito manifestato la propria vicinanza alla comunità musulmana, parlando di incidenti che emarginano le minoranze religiose e che causano solamente divisioni.

SVEZIA, MANIFESTAZIONE PER BRUCIARE TORAH E BIBBIA: “SCIOCCATO E ATTERRITO”

Sulla manifestazione “anti Israele”, si è espresso anche l’ambasciatore israeliano in Svezia Ziv Nevo Kulman che si è detto «scioccato ed atterrito alla prospettiva che siano bruciati altri libri in Svezia, siano il Corano, la Torah o altri testi sacri. Questo è chiaramente un atto di odio che deve essere fermato».

I sito svedese Svt Nyheter, che per primo ha riportato la notizia, ha scritto che «alla polizia erano state presentate tre nuove domande per bruciare scritture religiose. Una di queste riguarda un Corano da bruciare fuori una Moschea Stoccolma», la seconda «è stata presentata da un uomo che vuole bruciare la Torah e la Bibbia davanti all’ambasciata israeliana. La terza domanda riguarda il rogo di ‘testi religiosì nel centro di Helsingborg». Il rogo di Bibbia e rotolo della Torah dovrebbe avvenire oggi.

