SVEZIA, DECAPITATA A 17 ANNI/ Accusato l’ex fidanzato che nega: “Sono innocente”

Orrore in Svezia dove tiene banco tra i media il caso di una ragazza, Wilma Andersson, brutalmente decapitata e uccisa dall’ex fidanzato Tishko Ahmed Shabaz. Il caso risale allo scorso mese di novembre ma Shabaz respinge ancora le accuse proclamandosi innocente. Wilma Andersson era scomparsa il 14 novembre del 2019 e la polizia ha effettuato il macabro ritrovamento della testa della ragazza due settimane dopo. La ricostruzione delle forze dell’ordine riguardo quanto accaduto è abbastanza chiara: “Il ragazzo avrebbe ucciso la ex approfittando del fatto che era andata a casa sua a riprendere alcune cose.” Un femminicidio come purtroppo ce ne sono in tutto il mondo, l’orrore che diventa normalità quando un uomo ritiene di poter possedere un’altra persona. Ma Shabaz, di origine irachena ma cittadino svedese del 2014, si professa ancora estraneo ai fatti, affermando di non sapere dove sia Wilma e di non avere assolutamente compiuto un gesto così atroce come la sua decapitazione.

DECAPITATA IN SVEZIA, L’APPELLO DELLA MADRE

E’ stata la polizia svedese a rivelare all’opinione pubblica come la testa di Wilma Andersson è stata trovata avvolta da fogli di alluminio e scotch e nascosta in una valigia. A incastrare Shabaz diversi dettagli, tra i quali tracce del sangue di Wilma erano state trovate sul pavimento dell’appartamento dell’ex fidanzato e su un coltello da cucina, probabilmente l’arma del delitto. “Il sospetto – ha spiegato la polizia – ha conservato solo una parte del corpo e si è sbarazzato del resto“, una ricostruzione terribile ma che la polizia continua a ritenere fin troppo chiara, anche se il resto del corpo di Wilma non è mai stato ritrovato, con Shabaz che afferma di non conoscere la fine fatta dalla ragazza. Un accorato appello è stato lanciato dalla madre di Wilma, Linda, che ha chiesto giustizia per sua figlia: “Vogliamo sapere dov’è nostra figlia. Per favore non smettete di cercarla“. Le indagini proseguono, il ritrovamento del corpo della ragazza potrebbe chiarire definitivamente la vicenda e inchiodare Shabaz alle sue responsabilità, oppure aprire la scena a clamorosi sviluppi.





