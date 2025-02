Da diversi mesi – per non dire anni – a questa parte la Svezia sembra essere al centro di una complicata ondata di violenza che è letteralmente esplosa con l’inizio del 2025 nel quale si è già contata una sparatoria nella scuola di Örebro che è costata la vita ad almeno 10 studenti, la morte violenta dell’attivista anti-Islam Salwan Momika – diventato famoso sulle pagine di cronaca per le sue proteste nelle quali bruciava il Corano in piazza – e un quantitativo di esplosioni ben superiori alla media europea: non a caso in Svezia il tema della sicurezza è diventato sempre più centrale dal punto di vista politico, tanto che è stato considerato la principale ragione per la vittoria del centrodestra nelle elezioni del 2022 (dopo un decennio di centrosinistra al potere) e che si suppone farà da traino per l’estrema destra nel 2026.

Soffermandoci un attimo sui numeri dell’emergenza sicurezza in Svezia, vale la pena ricordare che ad oggi le stime ufficiali riportano un gennaio del 2025 in cui si è registrata almeno un’esplosione al giorno – nel 2024 furono in totale 317 -, mentre lo scorso anno si sono anche registrate un totale di 222 sparatorie (fortunatamente quasi mai all’interno delle scuole) nelle quali hanno perso la vita almeno 34 persone; il tutto in un paese che ha tra i tassi di omicidi più alti d’Europa e che ha ormai delle strutture carcerarie stracolme di detenuti al punto da essere costretto ad inviare i suoi carcerati nei paesi vicini.

Cosa succede in Svezia: dalla lotta tra bende criminali ai tentativi del governo di frenare l’escalation violenta

Resta da capire cosa ci sia dietro all’ondata sempre più ampia di violenza in Svezia e la risposta – purtroppo – è ben nota sia ai politici svedesi, che alla popolazione e al resto di osservatori: un problema che porta il nome di gang, ormai ampiamente consolidate sul territorio svedese e che dal 2023 a questa parte si sono battute in una serie sempre più ampia di conflitti come quello che ha visto opporsi i gruppi Dalen e Foxtrot e quello tutto interno ai soli Foxtrot tra i due leader avversari Rawa Majid e Ismail Abdo.

A rendere ancora più complessa l’intera vicenda c’è anche il sempre più frequente ricorso da parte delle gang consolidate in Svezia ai minorenni difficilmente (almeno fino a qualche mese fa) perseguibili per legge: stime ufficiali riportano che ad oggi quasi 2mila minorenni siano tra le file dei gruppi malavitosi svedesi; mentre dal conto suo il governo non è rimasto con le mani in mano cercano – per ora senza grandi successi – di rattoppare la situazione abbassando a 14 anni l’età minima del carcere, aprendo alle intercettazioni anche per i minori di 15 anni e sequestrando i proventi della malavita a chi non può dimostrarne l’origine legale.