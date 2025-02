PAURA IN SVEZIA PER UNA SPARATORIA A SCUOLA

Sparatoria in una scuola in Svezia: è in corso una vasta operazione di polizia dopo che è stato lanciato un allarme dall’istituto comprensivo Risbergska di Örebro, che non è ancora rientrato. Ci sono, infatti, diverse persone bloccate all’interno della scuola e di altri istituti: agli studenti e al personale di tutte le scuole della città a 160 chilometri dalla capitale svedese Stoccolma, è stato ordinato di rimanere all’interno, secondo un messaggio inviato alle scuole.

“Stiamo lavorando a pieno regime, la situazione non deve essere considerata in alcun modo esagerata“, ha dichiarato il portavoce della polizia Lars Hedelin. Il centro media nazionale della polizia afferma che sono stati inviati a Örebro agenti di polizia da altre regioni per rafforzare le risorse.

Secondo Aftonbladet, ci sono diverse vittime: non è ancora chiara la situazione dei feriti, ma almeno cinque persone sono state colpite. Anche secondo TV4 News, diverse persone sono morte nella sparatoria nella scuola. Nel frattempo, gli ospedali vengono svuotati per accogliere i feriti.

SPARATORIA A ÖREBRO, “AGGRESSORE MORTO”

Al momento non ci sono notizie riguardo l’identità dell’aggressore, di cui si sa che si sarebbe suicidato. Infatti, l’Expressen ha riferito che l’autore della sparatoria si è tolto la vita, mentre non ci sono agenti di polizia tra i feriti, anche se c’è stato uno scambio di colpi tra la polizia e l’aggressore. Non è ancora chiaro se sia solo uno o se siano coinvolte altre persone.

Al momento la polizia è presente anche in altre scuole. Non si tratta di un intervento diretto, ma di una misura precauzionale. “Cerchiamo di evitare di stare al piano terra e lontano da vetri e trasparenze, come avviene nella maggior parte delle scuole di Örebro. Abbiamo molti studenti che sono preoccupati e preoccupati per quanto sta accadendo“, ha dichiarato la preside di una scuola di Örebro.

