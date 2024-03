SVILUPPO & TERRITORIO/ La partnership Cdp-Regioni si rafforza con un forum annuale

Dall’alleanza tra Cassa Depositi e Prestiti, Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e Associazione Nazionale Finanziarie Regionali (Anfir) nasce un forum annuale per dare nuovo impulso alla crescita economica e sociale del Paese. Un’iniziativa che si inserisce in un percorso storico, una partnership che da sempre lega CDP al territorio, e si rafforza ancora davanti alle gradi sfide del mondo di oggi. Processi di transizione che le comunità locali si ritrovano ad affrontare in prima linea.

La scelta di strutturare il confronto con un appuntamento periodico capace di riunire i principali rappresentanti del territorio arriva dopo i risultati positivi raggiunti negli ultimi due anni di incontri. Il Forum consentirà di valorizzare le sinergie al fine di migliorare la competitività a livello locale. Proposte, azioni comuni, best practice, progetti, strategie saranno quindi al centro dei prossimi tavoli di confronto per, grazie alla leva del sistema regionale, accompagnare lo sviluppo sostenibile, la transizione energetica e l’innovazione digitale.

Guardando al triennio 2021-2023, nel complesso CDP ha portato a termine iniziative per quasi 10 miliardi di euro. A favore di Regioni, Province Autonome, Società partecipate dalle Regioni e programmi dedicati alle imprese in collaborazione con le Finanziarie regionali sono stati mobiliati direttamente 2,5 miliardi, di cui un miliardo è stato destinato allo sviluppo delle infrastrutture, in particolare nei settori delle reti di trasporto, della mobilità sostenibile e delle energie rinnovabili. A questi si aggiungono le operazioni di rifinanziamento di debiti pregressi delle Regioni con il ministero dell’Economia e delle Finanze che, tra il 2021 e il 2022, hanno raggiunto un ammontare complessivo pari a 7,3 miliardi, generando risparmi per 1,8 miliardi.

Inoltre, insieme alle Finanziarie regionali CDP ha promosso strumenti innovativi di sostegno finanziario, come i Basket Bond, per agevolare l’accesso al credito delle Pmi: dal loro avvio, i Basket Bond Regionali, che beneficiano di garanzia pubblica, hanno portato a finanziare 123 Pmi, attivando in totale risorse per oltre 335 milioni di euro.

Proprio di recente, a metà febbraio, a via Gioito, la sede di CDP, oltre 100 esponenti delle Regioni e dell’Anfir sono intervenuti in tavoli di confronto con al centro temi e strumenti per permettere di gestire nella maniera più efficiente le risorse messe a disposizione di enti pubblici, imprese e infrastrutture. Questione, quella della messa terra dei fondi già presenti, sempre più cruciale e attuale per il Paese. Ed è dai risultati di questi momenti di dibattito che è emersa la volontà di lanciare un appuntamento periodico volto a strutturare e agevolare il confronto tra le istituzioni e le persone quotidianamente che svolgono il loro lavoro quotidiano sul territorio.

Lo scorso 15 febbraio l’incontro è stato articolato in quattro distinti tavoli di lavoro, dedicati alle iniziative a favore dello sviluppo del territorio, del tessuto imprenditoriale, del patrimonio immobiliare e del Sistema sanitario nazionale. La giornata ha visto la partecipazione per Cassa Depositi e Presiti del Presidente, Giovanni Gorno Tempini, e dell’Amministratore Delegato, Dario Scannapieco. Ha preso parte all’evento in Via Goito anche Paolo Calvano, in qualità di rappresentante della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nel Consiglio di Amministrazione di CDP. Per l’Associazione Nazionale delle Finanziarie Regionali (Anfir) è intervenuto il Presidente, Michele Vietti.

Come riportato dalle principali agenzie di stampa nazionali, in quell’occasione l’Ad di Cdp Scannapieco nel suo intervento aveva spiegato come “le Regioni e l’ecosistema che le circonda hanno un ruolo strategico per superare le sfide e contribuire allo sviluppo dei territori”. Da qui la necessità, aveva osservato il presidente di CDP Gorno Tempini, di “ascoltarsi e confrontarsi” come attività fondamentali “per avere un impatto concreto, non solo dal punto di vista del rendimento finanziario, e offrire soluzioni per il territorio con investimenti che siano efficaci”.

