Qualcuno lo ha definito “equilibrismo della Svizzera” tra Ue e Usa, ma di sicuro fa riflettere la posizione espressa dalla presidente della Confederazione Karin Keller Sutter dopo le dure dichiarazioni del vicepresidente americano JD Vance sull’Europa, durante la conferenza sulla sicurezza che si è tenuta a Monaco di Baviera. Il discorso è stato definito “liberale” e una “difesa della democrazia diretta” da parte della politica sangallese, suscitando scalpore in Svizzera e il timore che un Paese che può avere un ruolo di mediazione tra Russia e Ucraina si stia “piegando” a Washington. Prendendo le distanze dalle reazioni di altri leader dei Paesi membri, nell’intervista resta a Le Temps nei giorni scorsi la responsabile del Dipartimento federale delle finanze (DFF) non si è detta sorpresa dei toni duri usati da Vance, in quanto c’era da aspettarlo.

Pur precisando di non voler esprimere giudizi su Ue e Usa, Karin Kellen Sutter ha citato il passaggio sui valori condividi e da difendere, cioè la libertà di espressione, quindi ha apprezzato quello che definisce “un appello alla democrazia diretta“. Per la presidente della Confederazione svizzera si tratta di un principio libera che condivide, perché vanno difese le opinioni altrui e il diritto di esprimerle. Ma per i Verdi questa presa di posizione non è in linea con i valori della Svizzera e rischia di isolarla dall’Ue. Ma ad attaccarla sono stati anche esponenti del Centro e dall’ex consigliere federale Pascal Couchepin.

SVIZZERA, LA BUFERA E LE PRECISAZIONI DI KARIN KELLER SUTTER

Le dichiarazioni di Keller Sutter hanno suscitato scalpore non solo a sinistra, motivo per il quale la consigliera federale liberale-radicale è intervenuta successivamente per far delle precisazioni, pur mantenendo la sua linea. Di fatto, ha chiarito di aver affrontato solo un aspetto, quello della libertà di espressione che va protetta, nient’altro, essendo consapevole di non dover commentare le dichiarazioni espresse su Usa ed Europa, ha dichiarato a Infrarouge.

Comunque, ha condiviso la linea di Vance in merito alla necessità di integrare la popolazione, perché ritiene che alcuni “sviluppi politici” a livello internazionale probabilmente sono “anche la conseguenza di una mancanza di integrazione della popolazione“. Ma comunque non si è sentita preoccupata da ciò, alla luce del modello svizzero.

La presidente della Confederazione ha chiarito di non aver detto che Vance “sia una persona totalmente liberale“, ma invitato all’attenzione: “Se qualcuno dice qualcosa che non riteniamo giusto o che potremmo criticare, ciò non significa che tutto ciò che dice sia sbagliato“. Per quanto riguarda i piani del presidente americano Donald Trump in merito al conflitto in Ucraina, Karin Keller Sutter non ha le idee chiare, perché tende a esporsi per annunci per capire poi come sviluppare le sue idee. Un modus operandi difficile da comprendere per gli svizzeri, “abituati a fare politica all’interno di un certo quadro. Se qualcuno improvvisamente esce dalle righe, è brutale“. D’altra parte, accoglie positivamente l’iniziativa Usa di cercare di risolvere il conflitto in Ucraina arrivando alla pace.