Svizzera, gli stipendi sono davvero così alti?/ 7.000 euro possono non bastare per via del caro vita

Gli stipendi in Svizzera sono considerati storicamente molto alti, ma secondo numerosi svizzeri gli stessi non sarebbero sufficienti per stare al passo con i costi sempre più crescenti. Nel 2022, per un lavoro a tempo pieno in Svizzera, il salario medio mensile al lordo della imposte è stato di 6.788 franchi svizzeri, circa 7.000 euro al mese. Si tratta di un aumento di 123 franchi al mese rispetto al 2020 e di 350 rispetto ai dieci anni precedenti. Inoltre il divario fra i redditi più alti, quelli medi, e quelli più bassi, è rimasto stabile, visto che tutte le categorie hanno avuto degli aumenti simili.

Eppure dietro questa stabilità si nascondono delle differenze, riporta swissinfo, come ad esempio quelle fra Zurigo e il Ticino, più di 2.000 franchi di diversità negli stipendi più alti. Il titolo di studio ovviamente incide sullo stipendio, ma il fattore davvero decisivo resta il mestiere e a riguardo il portale elvetico precisa che in settori cosiddetti ad alta “creazione di valore”, come ad esempio il tabacco, le banche o la farmaceutica, i salari sono ben superiori rispetto a quelli di settori a basso reddito come ad esempio l’alberghiero o la ristorazione.

SVIZZERA, LE DIFFERENZE DI GENERE NEGLI STIPENDI

In Svizzera, inoltre, permane purtroppo una differenza di genere, anche se in diminuzione. Nel 2022 le donne guadagnavano il 9,5 per cento in meno rispetto agli uomini, cifra in calo dal 10,8 del 2020 e dall’11,5 del 2018. Il divario di genere è dovuto a istruzione, età, livello di responsabilità e settore. Inoltre le donne lavorano molto più part time rispetto agli uomini.

Secondo il quotidiano Le Courrier, si tratta quindi di un quadro essenzialmente “maschilista” che “non riflette le condizioni salariali della maggioranza delle donne”. Il Gentil Sesso spopola in quei settori a basso reddito (meno di 4.500 franchi), mentre sono sottorappresentate in quelli ad alto reddito, con il 24,6 per cento.

SVIZZERA, LA VITA CARA IN ALCUNE CITTA’

Entrambe le situazioni sono comunque in miglioramento, anche perchè una legge svizzera richiede che le maggiori aziende pubbliche nazionali debbano avere almeno il 30 per cento di donne nei loro consigli di amministrazione e il 20 per cento in quelli esecutivi. Swissinfo ricorda come la Svizzera venga classificata come uno dei Paesi con i più alti stipendi al mondo, anche per chi guadagna “poco” nella stessa nazione elvetica, “Tuttavia, i soldi scompaiono velocemente” visto che Zurigo e Ginevra sono fra le città più costose al mondo.

Ad esempio la Svizzera è in cima al Big Mac Index, il potere d’acquisto dello stesso panino di McDonald’s, e non possiamo dimenticare le detrazioni fiscali e pensionistiche, gli affitti medi molto elevati, ben 1.412 franchi per appartamento nel 2022, quindi i costi dei trasporti pubblici e le assicurazioni sanitarie, che fanno sembrare gli stipendi da capogiro non più così alti. Secondo un recente sondaggio metà delle famiglie svizzere non è in grado di risparmiare ogni mese abbastanza denaro per una spesa improvvisa, e inoltre, 4 famiglie su dieci non ha figli per via della sua situazione economica.

