Svizzera Italia volley, Universiadi 2019/ Risultato: ultimo match del girone

Svizzera Italia, partita di volley femminile alle Universiadi 2019 Napoli, si gioca alle ore 17.30 di oggi pomeriggio, domenica 7 luglio. La nostra Nazionale universitaria di pallavolo femminile è stata inserita nel girone D con Stati Uniti, Giappone e appunto Svizzera, con le elvetiche che questa domenica saranno le nostre ultime avversarie, perché proprio Svizzera Italia sarà l’ultimo atto di questo gruppo che ci aveva già visto affrontare nei giorni scorsi prima gli Stati Uniti venerdì e poi ieri sera il Giappone sempre al PalaSele di Eboli, sede anche dell’incontro di questa sera e in generale di tutte le partite del gruppo delle azzurre. Ai quarti di finale si qualificheranno le prime due squadre di ogni girone, oggi naturalmente scopriremo tutti i verdetti della prima fase della manifestazione ospitata in Campania. Una annotazione per chi volesse seguire il match è che non sarà disponibile una vera e propria diretta tv di Svizzera Italia, al massimo delle finestre durante i collegamenti Rai, mentre lo streaming ufficiale delle Universiadi 2019 sarà disponibile solo le per le partite della fase finale.

SVIZZERA ITALIA: IL CONTESTO (VOLLEY FEMMINILE UNIVERSIADI 2019)

In attesa della palla a due di Svizzera Italia, ricordiamo naturalmente che alle Universiadi partecipano solamente giocatori che sono iscritti ad una università. Come da regolamento dunque la nostra Nazionale è formata da talenti che all’attività sportiva di alto livello coniugano anche un percorso accademico significativo, ad esempio Carlotta Cambi, giocatrice anche del club di Serie A1 San Bernardo Cuneo e nome certamente più noto al grande pubblico tra le ragazze dell’Italia allenata da mister Paglialunga. La Svizzera non è di certo una Nazione di primo piano quando si parla di pallavolo e di conseguenza i favori del pronostico vanno senza ombra di dubbio all’Italia, non soltanto per il fattore campo. Le azzurre sapranno onorare sul campo quello che la logica ci dice sulla carta?

