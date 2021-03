Svizzera-Lituania in ritardo: porta più alta/ Video: con adesivo coprono rete bucata

Cose mai viste quelle accadute prima di Svizzera-Lituania. La partita è cominciata in ritardo perché i funzionari della FIFA hanno riscontrato dei problemi con una porte dello stadio San Gallo. I controlli rientrano in un’operazione di routine che solitamente si conclude rapidamente, stavolta però si sono accorti che qualcosa non andava con l’altezza delle porte. Così hanno dovuto prendere le misure, avvalendosi anche di una strumentazione con laser. Le misurazioni hanno svelato che le porte erano più alte del previsto, di ben cinque centimetri. Quindi gli addetti dello stadio si sono messi subito al lavoro per sostituirle. Lo hanno fatto peraltro in tempi rapidi, visto che hanno accumulato sono 15 minuti circa di ritardo.

“Ora sono corrette”, ha detto il funzionario della FIFA dopo che sono state rimontate quelle nuove. Poi però è emerso un nuovo intoppo, che ha lasciato sgomenti i presenti. Proprio quando doveva risuonare l’inno delle due nazionali, prima del fischio d’inizio.

SVIZZERA-LITUANIA, DALLA PORTA AL BUCO…

Quando tutto sembrava pronto per dare il via a Svizzera-Lituania, che fanno parte dello stesso girone dell’Italia per le Qualificazioni ai Mondiali 2022, ecco il nuovo intoppo. In campo si sono accorti di un buco nella rete. I presenti stentavano a credere ai loro occhi. Una situazione surreale, che infatti ha subito fatto il giro dei social. Nel frattempo, un giardiniere dello stadio San Gallo ha eseguito una riparazione di fortuna, usando del nastro adesivo, permettendo alle squadre di scendere in campo e all’arbitro Mattias Gestranius di dare inizio alla partita, destinata a restare nella storia, visto quanto accaduto in campo prima che cominciasse.

Sui social gli appassionati di calcio hanno espresso tutto il loro stupore, del resto la Svizzera non ci fa una bella figura. Per una volta, non sono loro i più precisi.

This is new: kick-off for Switzerland vs. Lithuania is delayed because… the goals are 5-10cm TOO HIGH. Something about Swiss efficiency? 😅pic.twitter.com/3X4TSrHofl — 𝗙𝗼𝗼𝘁𝗯𝗮𝗹𝗹𝗦𝘄𝗶𝘀𝘀 – Craig King (@FootballSwissEN) March 28, 2021

