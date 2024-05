Svizzera: uomo accoltella alcuni passanti a Zofingen/ Video: arrestato dopo due ore di negoziati

Erano da poco passate le ore 17 di oggi, mercoledì 15 maggio 2024, quando le forze dell’ordine del piccolo comune di Zofingen – nel cantone di Argovia in Svizzera – sono state avvisate che uomo stava accoltellando diversi passanti attorno alla stazione cittadina. Sono seguiti alcuni attimi di enorme panico nei cittadini, mentre gli agenti di polizia hanno mobilitato tutte le forze disponibili in quel momento, raggiungendo in breve l’area attorno alla piscina di Zofingen dove l’uomo – una volta compreso che la polizia fosse sulle sue tracce, si era rintanato, chiudendo all’interno di un edificio.

Scuole chiuse domani, 16 maggio 2024, a Milano e Monza/ Continua il maltempo: esondazione Lambro e Seveso

Secondo le prime informazioni rilasciate dalla polizia nell’accoltellamento sono rimaste coinvolte almeno 6 persone, nessuna delle quali sarebbe in gravi condizioni di salute; mentre anche l’aggressore avrebbe riportato alcune ferite, non è chiaro se a causa dell’intervento della polizia di Zofingen oppure per mano delle sue vittime che potrebbero essersi difese.

Lambro e Seveso, perché sono esondati?/ Dal suolo impermeabile alle vasche di laminazione, cosa è successo

Ignote, allo stato attuale, le ragioni che hanno portato l’uomo ad accoltellare i sei passanti, così come non è stata ancora resa nota la sua identità e non si sa se fosse un residente di Zofingen o di qualche altro cantone della Svizzera o – ancora – uno straniero. Di certo c’è che l’uomo è stato tratto in arresto e ora sta venendo sottoposto ad un interrogatorio da parte degli agenti, con la polizia che tramite il suo profilo Twitter ha chiesto ai civili che potrebbero aver assistito o ripreso l’aggressione a Zofingen di inviare tutte le immagini per ricostruire nei dettagli l’accaduto.

ILARIA SALIS AI DOMICILIARI IN UNGHERIA: ACCOLTO RICORSO/ Fuori dal carcere pagando 40 mila € di cauzione

Dalle prime ricostruzioni, infatti, si è capito solo che l’uomo avrebbe accoltellato una prima persona vicino alla stazione locale, per poi procedere sulla via verso la piscina dove ha incrociato e accoltellato altri 5 civili. Lì, poi, con la polizia alle calcagna si è chiuso all’interno di un edificio (non è chiaro se abitato o abbandonato) dove è stato contatto dagli agenti che hanno dato il via ad un negoziato durato per almeno due ore. Nel frattempo, la squadra speciale ha fatto silenziosamente irruzione per trarre in arresto l’aggressore di Zofingen.

🚨🇨🇭BREAKING: SEVERAL INJURED IN KNIFE ATTACK IN SWITZERLAND

A man armed with a knife wounded several people in the streets of Zofingen, a town in northern Switzerland, earlier today.

Police detained the attacker but have not disclosed the number of casualties or any details… pic.twitter.com/pi4yCJDZL4

— Mario Nawfal (@MarioNawfal) May 15, 2024