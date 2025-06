Cambia improvvisamente il mercato della Juventus: con lo scambio ci sono due arrivi a Torino.

Mister Tudor potrà presto dare il benvenuto a due nuovi giocatori: cambio di passo per il mercato in casa Juventus.

Mentre Tudor e i suoi partecipano al Mondiale per Club negli States, la società si muove sul mercato per dare al tecnico croato quei 3 rinforzi richiesti per aumentare la qualità della squadra. L’obiettivo, manco a dirlo, è tornare a competere con Inter e Napoli per lo scudetto e torna protagonista in Champions League.

Ma la società ha bisogno di rimettere i conti in ordine e, dunque, prima di comprare dovrà vendere. Ma attenzione ai nomi sul listino.

Juventus, doppio colpo in arrivo

Molto del mercato della squadra bianconera ruota intorno a Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo, dopo un anno sottotono e gli screzi con la tifoseria, è dato sicuro partente ma, al momento, non sono molti i club pretendenti. Restare a Torino potrebbe essere un problema: da una parte la concorrenza di Kolo Muani che chiude lo spazio in attacco – Tudor vuole una punta con due ali – e dall’altra la Juve dovrebbe continuare a pagare lo stipendio da 7 milioni di euro.

La svolta potrebbe arrivare con la cessione di Theo Hernandez all’Al Hilal: il Milan, infatti, avrebbe finalmente il tesoretto necessario per prendere Vlahovic e regalare a mister Allegri il suo pupillo. Il costo dell’operazione dovrebbe aggirarsi intorno ai 30milioni di euro, più o meno la cifra che incasserebbero i rossoneri dalla cessione del terzino francese. Potrebbe essere l’unica strada per la Juventus – non certo felice di cedere l’attaccante ad una diretta concorrente – dopo il ritiro dall’asta dell’Arsenal (che prenderà Sasko) e il Liverpool, che ha annunciato Wirtz per 130milioni di euro.

La Juventus vuole due nomi per l’attacco, seguendo le indicazioni di Tudor, desideroso di avere in rosa attaccanti veloci e funzionali al suo gioco. Il primo nome è Jonathan David: in questo caso si potrebbe chiudere a breve, visto che il giocatore canadese ha il contratto in scadenza quest’anno. A fine mese sarà svincolato e la Juve gli ha offerto un contratto di 4 anni a 6milioni di euro a stagione più bonus. La cifra però potrebbe lievitare, e di molto, per le commissioni non trattabili con gli agenti, altri 10 milioni di euro.

L’altro nome è quello di Jadon Sancho, esterno che rientrerebbe perfettamente nel gioco di mister Tudor. Lo scorso anno è stato ceduto al Chelsea e i bianconeri sono sicuri di poter chiudere l’affare prima della partenza per il ritiro. Da quanto si apprende dalla Premier, Sancho non rientrerebbe più nei piani del Manchester United e i Red Devils sarebbero disposti a cederlo in prestito con diritto di riscatto. A frenare al momento la trattativa, però, sono i 15milioni di euro di ingaggio attuali: si cerca per trovare un accordo.