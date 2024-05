Swami Anaclerio, chi è la figlia di Elenoire Casalegno/ Sorpresa speciale per la mamma in Honduras?

Chi è Swami Anaclerio, figlia di Elenoire Casalegno e Dj Ringo

Swami Anaclerio è l’unica figlia di Elenoire Casalegno che, sui social, si mostra spesso in sua compagnia anche se prova a rispettare la privacy e la riservatezza della figlia. Nata dall’amore tra l’inviata dell’Isola dei Famosi e Dj Ringo, oggi, Swami ha 24 anni e fisicamente ricorda tantissimo mamma Elenoire da cui pare aver ereditato anche la passione per la moda oltre alla bellezza. Swami che ha un profilo Instagram seguito da più di 10mila followers, infatti, pur pubblicando spesso foto della propria vita, è abbastanza discreta e riservata. Pur lavorando come modella, sogna di diventare, un giorno, giornalista ed è questo il motivo che l’ha spinta a frequentare la facoltà di Lettere all’università.

Molto legata ai genitori, Swami ha conosciuto da vicino l’amore ed oggi sembrerebbe innamoratissima del fidanzato Luigi Bosco che non fa parte del mondo dello spettacolo e con cui si mostra raramente sui social.

Elenoire Casalegno e la dedica alla figlia Swami

Tra Elenoire Casalegno e la figlia Swami c’è un rapporto davvero speciale. Molto complici e affiatate, condividono tantissimo e, in occasione del 24esimo compleanno della sua bambina, le ha dedicato della parole davvero speciali. “Nonostante fossi una giovane ragazza (avevo 23 anni…oddio, ero più piccola di te… non ti far venire strane idee), ero consapevole del tuo arrivo, ti ho voluta fortemente. Ce l’ho messa tutta, ho cercato di fare del mio meglio, e non sempre ci sono riuscita; non sono una donna perfetta, e non posso essere una madre perfetta, ma ciò che non mi è mai mancato, anche nei momenti di difficoltà, di sconforto, di paura, è quel profondo sentimento che lega una madre ad una figlia: Amore. Che i tuoi pensieri possano essere leggeri, e ti possano portare lontano, oltre ogni confine“, ha scritto la Casalegno che, questa sera, potrebbe ricevere un regalo simile.

Elenoire, infatti, si trova ancora in Honduras come inviata dell’Isola dei Famosi 2024 e, lontana dai suoi affetti, ha festeggiato il suo 48esimo compleanno. Nel corso della nuova puntata dell’Isola, in onda questa sera, Vladimir Luxuria e tutta la redazione potrebbero sorprenderla facendole recapitare un messaggio speciale proprio dalla sua bambina.











