Swami Anaclerio è la figlia di Elenoire Casalegno nata dalla storia d’amore con l’ex compagno Dj Ringo. Una figlia che la showgirl ha voluto e cercato peraltro nata nel momento clou della sua carriera. All’età di 23 anni Elenoire Casalegno è diventata mamma, una scelta di cui non si è mai pentita anche se tantissime persone, tra cui alcuni colleghi, rimasero straniti dalla scelta della conduttrice di mettere al mondo un figlio nel momento più importante a livello lavorativo. “Arriva un momento in cui sei “pronta”” – ha detto la conduttrice ed ex invita de L’Isola dei Famosi che quella figlia l’ha desiderata talmente tanto al punto da affermare con forza oggi: “mi ha salvato la vita”.

Un nome particolare quello scelto da Elenoire Casalegno e Dj Ringo per la loro figlia. In realtà a sceglierlo è stata proprio la showgirl che in una intervista rilasciata alla stampa ha rivelato: “è un nome bellissimo. Significa amore”.

Chi è Swami Anaclerio, la figlia di Elenoire Casalegno? Sono pochissime le informazioni sulla giovane ragazza, ma quello che possiamo dirvi è che studia Lettere all’Università e sogna di diventare una giornalista. Swami ha una grande passione per la fotografia e l’arte, mentre con il papà Dj Ringo condivide la passione per le moto. La figlia di Elenoire ha un bellissimo rapporto con entrambi i genitori.

Nonostante la fine dell’amore tra Elenoire e Dj Ringo, i due sono rimasti in ottimi rapporti proprio per garantire alla figlia il meglio. “Ci vogliamo molto bene. Non siamo mai andati da un avvocato, ci siamo sempre risolti i problemi tra noi” – ha detto la Casalegno parlando del rapporto con l’ex compagno. La figlia Swami, infatti, ha sempre visto mamma e papà sereni e felici a conferma del rapporto ottimo tra i due. Per quanto concerne la vita privata di Swami possiamo dirvi che è stata legata a Luigi Losco, un ragazzo che lavorerebbe come Event and Production manager. Non è dato sapere se i due stanno ancora insieme oppure.

