Swami Anaclerio, chi è la figlia Elenoire Casalegno/ Fidanzata? Modella ma sogna di diventare giornalista

Swami Anaclerio è la figlia di Eleonoire Casalegno e Rocco Maurizio Anaclerio, in arte DJ Ringo. La ragazza oggi ha 24 anni e sta seguendo le orme della mamma, che la accompagna a piccoli passi nel mondo dello spettacolo. Le due hanno realizzato insieme qualche pubblicità. Non solo passerelle e scatti di moda però per la giovane, che su Instagram, dove conta oltre 10 mila follower, pubblica anche alcuni contenuti relativi all’arte, che pare essere una delle sue passioni.

Il sogno del cassetto di Swami Anaclerio tuttavia sembra essere un altro. In base a quanto rivelato in alcune interviste, infatti, vorrebbe diventare una giornalista. È per questo motivo che si è iscritta all’Università e in particolare alla facoltà di Lettere. Non è da escludere però che decida di portare avanti entrambi i percorsi.

Swami Anaclerio, la vita privata della 24enne: è fidanzata?

Sui social network Swami Anaclerio, la figlia di Eleonoire Casalegno e DJ Ringo, pubblica anche qualche aspetto della sua vita personale. Nelle foto appare quello che sembrerebbe essere il fidanzato, Luigi Bosco, che non appartiene al mondo dello spettacolo. L’ultimo scatto insieme risale a qualche tempo fa, per cui non è dato sapere se stiano ancora insieme oppure no.

Al contrario, la ventiquattrenne ha sul suo profilo tantissime foto coi genitori. Non manca occasione per dimostrare loro il suo affetto, anche con tenere dediche. “Semplicemente grazie”, ha scritto ad esempio in occasione del suo ultimo compleanno a corredo di uno scatto di quando era neonata. Il matrimonio della showgirl e del dj è finito da tempo, ma l’amore per la loro bambina li unirà per sempre.

