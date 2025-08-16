Swami Anaclerio è la figlia di Elenoire Casalegno e Dj Ringo: la showgirl, in una intervista a Verissimo, rivela che rischiò di perderla dopo che...

Elenoire Casalegno, chi è la figlia Swami Anaclerio avuta dall’ex compagno Dj Ringo

Forse non tutti sanno che Elenoire Casalegno ha una figlia di nome Swami Anaclerio, abita dall’ex compagno Maurizio Anaclerio, meglio noto come Dj Ringo. Oggi la ragazza ha venticinque anni e sta cercando di ripercorrere le orme di mamma nel mono dello spettacolo. Madre e figlia hanno anche collaborato insieme a qualche pubblicità e progetto comune. In una intervista rilasciata non molto tempo fa a Verissimo, Elenoire ha confessato le complicazioni e lo spavento durante la gravidanza di venticinque anni fa, quando rischiò di perdere l’amata figlia.

Ciao Darwin 9, puntata 16 agosto 2025: Milf Vs Teen (replica)/ Padre Natura: Casalegno sfida Lavinia Abate

“Swami nacque all’ottavo mese, il mio fu un parto cesareo urgente. Ho rischiato che se ne andasse”, le sue parole a Verissimo. Fu uno spavento terribile per la speaker, che all’epoca era ancora molto giovane e non si aspettava certo di vivere momenti così travagliati e turbolenti. “Andava tutto bene ma un giorno mi svegliai e sentii che qualcosa non andava…”, racconta ancora Eleonoire.

Elenoire Casalegno/ Dalla tv e Ciao Darwin all'amore per il nuovo fidanzato Matteo dopo relazione tossica

Elenoire Casalegno choc sulla figlia Swami: “Ho rischiato di perderla”

La Casalegno chiamò così la sua dottoressa che la rassicurò ma la richiamò per un monitoraggio. E lì fu presa la decisione immediata di optare per un parto cesareo: “Da sdraiata si sentiva il battito, ma di fianco il battito spariva”, ricorda ancora toccata Elenoire Casalegno. L’operazione fortunatamente filò liscia, ma la paura fu davvero moltissima.

Tutto si risolse nel giro di pochi minuti, con un’operazione urgente e la preoccupazione di mamma Elenoire e di Maurizio. “Se non ci fosse stato quel tempismo, quella sensazione, se la dottoressa non mi avesse richiamata, l’epilogo non sarebbe stato lo stesso”, ricorda ancora Elenoire Casalegno. Oggi, fortunatamente, si tratta solo di un brutto ricordo. La figlia Swami Anaclerio sta bene ed è una ragazza che gode di ottima salute.

Chi sono gli ex di Elenoire Casalegno/ DJ Ringo e Daniele Bossari: "Sgarbi? Durò una stagione, ma gossip..."