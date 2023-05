SWAMI ANACLERIO, FIGLIA DI ELENOIRE CASALEGNO/ La showgirl “Ho rischiato di perderla”

Elenoire Casalegno ha parlato anche della figlia Swami Anaclerio a Verissimo. “Io in casa non espongo fotografie, quindi non le ho a portata di mano. Rivederla a poche settimane…”. Così si è ricordata della paura di perderla, una paura che ha provato a otto mesi. Infatti, sua figlia è nata prematura. “Aveva questo taglio di occhi… Quando è nata ho pensato che avesse dei problemi, anche perché avevo rischiato di perderla”. Così ha raccontato cos’è successo: “Stavo bene, ho avuto una gravidanza serena e tranquilla, un giorno mi sono svegliata pensando che qualcosa non andasse. Non sapevo cosa dire al medico, perché non avevo sintomi. Era solo un pensiero. Mi convinsi e la dottoressa mi disse di star tranquilla. Dopo dieci minuti mi chiamò per un monitoraggio. Ci andai e quando mi misi di fianco il battito della bambina sparì”.

Ringo, padre della figlia e all’epoca suo compagno, stava andando via per lavoro. “Ma la dottoressa gli disse che dovevano operarmi. In 24 minuti mia figlia nacque. Se non ci fosse stato quel tempismo, se non avessi avuto quella sensazione e la dottoressa non mi avesse richiamata, l’epilogo sarebbe stato diverso. Oggi non so se affronterei la stessa cosa con lo spirito che avevo a 23 anni”. Sua figlia ora ha quell’età, ma il solo pensiero che possa diventare mamma la spaventa: “Io non sono come la Hunziker che è contenta di diventare nonna! Mia figlia l’ho voluta, ma la vita cambia inevitabilmente. Ora che è andata via vivo quella libertà che non ho più vissuto da quando è nata”. Eleonoire Casalegno non voleva altri figli: “Non ho trovato un altro compagno col quale fare un altro figlio”. (agg. di Silvana Palazzo)

Eleonoire Casalegno: “ho salvato mia figlia Swami Anaclerio”

Swami Anaclerio è la figlia di Eleonoire Casalegno nata dalla storia d’amore con DJ Ringo. Una figlia arrivata molto presto nella vita della ex modella e conduttrice televisiva che, ospite di Oggi è un altro giorno, ha raccontato della gravidanza vissuta e delle difficoltà incontrate. “Quando ero all’ottavo mese mi accorsi che c’era qualcosa che non andava, anche se non avevo nessun sintomo strano. Chiamai la dottoressa su suggerimento di Ringo, lei mi rassicurò. Dopo dieci minuti, fu lei che mi richiamò per fare un monitoraggio. Il battito della bambina era inesistente: in 24 minuti mia figlia è nata e si è salvata” – ha raccontato la Casalegno che ricorda ancora oggi quei momenti.

“Mi hanno portato direttamente in sala operatoria, intervenendo in maniera brusca e addormentandomi, in quanto in velocità devono salvare la bambina” – ha aggiunto la Casalegno che dopo la nascita della figlia ha confessato – “mi sembrava impossibile che io avessi creato vita. In un attimo, nonostante flebo e cateteri, mi sono ritrovata in piedi con lei in braccio”.

I rapporti tra Elenoire Casalegno e l’ex compagno DJ Ringo sono ottimi e non solo per il bene della figlia Swami Anaclerio. Proprio la ex concorrente del Grande Fratello Vip ha raccontato dalle pagine di Io Donna: “ci vogliamo davvero molto bene, tanto che non siamo mai andati da un avvocato, ci siamo sempre risolti i problemi tra di noi. Nostra figlia ci ha sempre visti insieme in serenità, sa che io ci sarò sempre per Ringo come lui ci sarà sempre per me”. La nascita di una figlia ti cambia la vita, soprattutto se arriva quando sei giovanissima, visto che la Casalegno aveva soli 23 anni.

“Molti, persino i colleghi, mi considerarono una “folle”. Così giovane, all’apice della carriera… perché? Perché mettere al mondo un figlio, e limitare il lavoro, la propria vita. Solo una donna lo sa. Arriva un momento in cui sei “pronta”; è difficile da spiegare, non c’è una regola. Arriva, punto. Oggi Swami ha 20 anni, e alla domanda “perché?” rispondo: perché mi ha salvato la vita” – ha confessato la Casalegno che si descrive come una mamma severa – “ho riportato l’educazione con cui sono stata cresciuta. Ricordo mia mamma quando diceva: vedrai quando sarai madre… Aveva ragione!”.

