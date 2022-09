Swami Anaclerio, figlia Elenoire Casalegno/ Il rapporto con il padre dj Ringo

Swami: chi è la figlia di Elenoire Casalegno e Dj Ringo

Elenoire Casalegno, ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, ha avuto una figlia dalla relazione con Dj Ringo, al secolo Rocco Maurizio Anaclerio. Il 22 novembre 199 è nata Swami, quando la showgirl aveva solo 23 anni: “Molti, persino i colleghi, mi considerarono una “folle”. Così giovane, all’apice della carriera… perché? Perché mettere al mondo un figlio, e limitare il lavoro, la propria vita. Solo una donna lo sa. Arriva un momento in cui sei “pronta”; è difficile da spiegare, non c’è una regola. Arriva, punto. Oggi Swami ha 20 anni, e alla domanda “perché?” rispondo: perché mi ha salvato la vita”, ha scritto sui social qualche anno fa in occasione della festa della mamma. La Casalegno non ha mai nascosto di essere una mamma severa: “Ho riportato l’educazione con cui sono stata cresciuta. Ricordo mia mamma quando diceva: vedrai quando sarai madre… Aveva ragione!”, ha detto a Il Resto del Carlino.

Elenoire Casalegno e Dj Ringo: genitori di Swami

Elenoire Casalegno e Dj Ringo non si sono mai sposati: “Non era un’esigenza che avevo in quel momento, ma non perché non fosse un amore importante, altrimenti non ci avrei fatto una figlia”, ha spiegato l’ex concorrente del Grande Fratello Vip, come riporta il Corriere della Sera. Oggi Elenoire e Ringo sono in ottimi rapporti e non hanno avuto problemi a crescere insieme la figlia Swami Anaclerio: “Ci vogliamo davvero molto bene, tanto che non siamo mai andati da un avvocato, ci siamo sempre risolti i problemi tra di noi. Nostra figlia ci ha sempre visti insieme in serenità, sa che io ci sarò sempre per Ringo come lui ci sarà sempre per me”, ha detto sulle pagine del settimanale IoDonna. E ha aggiunto che Ringo è un ottimo padre.

