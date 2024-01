Swami Anaclerio, figlia Elenoire Casalegno/ La mamma: “ti ho voluta fortemente. Ce l’ho messa tutta”

Elenoire Casalegno e la nascita della figlia Swami Anaclerio

Swami Anaclerio è la figlia di Elenoire Casalegno nata dall’amore con Dj Ringo. Una figlia tanto desiderata, amata e cresciuta in serenità anche se i genitori ad un certo punto della loro relazione hanno deciso di separasi e intraprendere due strade differenti. Dal loro amore il 22 novembre del 1999 è nata Swami, arrivata nella vita della showgirl e conduttrice quando aveva soli 23 anni. Proprio Eleonoire Casalegno sui social ha ricordato quel momento così speciale ed importante della sua vita: “molti, persino i colleghi, mi considerarono una “folle”. Così giovane, all’apice della carriera… perché? Perché mettere al mondo un figlio, e limitare il lavoro, la propria vita. Solo una donna lo sa. Arriva un momento in cui sei “pronta”; è difficile da spiegare, non c’è una regola. Arriva, punto. Oggi Swami ha 20 anni, e alla domanda “perché?” rispondo: perché mi ha salvato la vita”.

La Casalegno parlando del suo ruolo di mamma ha confessato dalle pagine de Il Resto del Carlino: “ho riportato l’educazione con cui sono stata cresciuta. Ricordo mia mamma quando diceva: vedrai quando sarai madre… Aveva ragione!”.

Swami Anacleiro e il rapporto con mamma Eleonoire Casalegno e il papà Dj Ringo

Swami Anaclerio è la figlia di Elenoire Casalegno e Dj Ringo. Dal papà ha preso la passione per la moto e in particolare per Valentino Rossi. Pur essendo i genitori famosi e avvezzi al mondo dello spettacolo, la giovane preferisce mantenersi ben lontana dal clamore mediatico, ma anche dai social dove non ha mai cercato di imporsi o farsi notare come influencer. I rapporti con mamma e papà sono ottimi, anche perchè i suoi genitori pur essendo separati non le hanno mai fatto pesare le loro scelte di vita. “Ci vogliamo davvero molto bene, tanto che non siamo mai andati da un avvocato, ci siamo sempre risolti i problemi tra di noi. Nostra figlia ci ha sempre visti insieme in serenità, sa che io ci sarò sempre per Ringo come lui ci sarà sempre per me” – ha raccontato la Casalegno parlando proprio dell’ex compagno.

Non solo, sempre Elenoire sui social ha scritto per la figlia Swami: “22 novembre 1999. Esattamente 24 anni fa, nascevi tu, Swami. Nonostante fossi una giovane ragazza (avevo 23 anni…oddio, ero più piccola di te… non ti far venire strane idee), ero consapevole del tuo arrivo, ti ho voluta fortemente. Ce l’ho messa tutta, ho cercato di fare del mio meglio, e non sempre ci sono riuscita; non sono una donna perfetta, e non posso essere una madre perfetta, ma ciò che non mi è mai mancato, anche nei momenti di difficoltà, di sconforto, di paura, è quel profondo sentimento che lega una madre ad una figlia: Amore. Che i tuoi pensieri possano essere leggeri, e ti possano portare lontano, oltre ogni confine”.

