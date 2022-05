Swamy Rotolo candidata migliore attrice, film A Chiara/ Una delle rivelazioni dell’anno (David di Donatello)

SWAMY ROTOLO, CANDIDATA ALLA MIGLIORE ATTRICE AI DAVID DI DONATELLO 2022

Swamy Rotolo sarà una delle grandi protagoniste della 67esima edizione dei David di Donatello. La giovane interprete è in corsa per il premio alla migliore attrice per il film A Chiara, un dramma diretto da Jonas Carpignano, premiato con l’Europa Cinema Label al Festival di Cannes 2021. L’adolescente dovrà vedersela con Miriam Leone, Aurora Giovinazzo, Rosa Palasciano e Maria Nazionale.

Franz Rogowski, chi è?/ Grazie al labbro leporino la sua parlata particolare

Swamy Rotolo è stata una delle rivelazioni della stagione cinematografica. La giovane attrice ha infatti fatto il suo esordio sul grande schermo grazie al film di Jonas Carpignano. La diciassettenne ha prestato il volto ad un personaggio non certamente facile, in una storia introspettiva alla ricerca di sè. Una grande prova, dicevamo, che le consentirà di entrare presto nella cerchia delle attrici più richieste della settima arte nostrana.

Qui rido io, David di Donatello 2022/ Il film di Martone possibile outsider

CHI È SWAMY ROTOLO, UNA CANDIDATURA INASPETTATA

La candidatura ai David di Donatello 2022 è stata inaspettata per Swamy Rotolo, come confidato ai microfoni di The Hot Corn. La giovanissima interprete ha parlato della sua grande gioia per questa nomination: “Non me l’aspettavo perché sapevo c’erano molte attrici più brave di me. Anche perché non avendo esperienza con altri film, non avendo mai studiato, non pensavo proprio di arrivare ad essere candidata ai David”. Swamy Rotolo ha poi parlato di come ha scoperto di essere in lizza per il premio alla migliore attrice ai David di Donatello 2022: “Quando l’ho saputo stavo guardando la diretta proprio a scuola, in classe, ed ho iniziato a urlare perché non potevo crederci. È stata un’emozione grandissima, sono tornata a casa e ho abbracciato i miei genitori, mio padre piangeva. Credo che non si possa descrivere con le parole quell’emozione…”.

Giuseppe Tornatore candidato miglior regia film Ennio/ Ritratto a tutto tondo del Maestro(David di Donatello)













© RIPRODUZIONE RISERVATA