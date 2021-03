Swarm/ Su Rete 4 il film con Michael Caine (oggi, 28 marzo 2021)

Swarm va in onda oggi, domenica 28 marzo, su Rete 4 alle ore 14.20. Si tratta di un film girato nel 1978 da Irwin Allen, regista, produttore cinematografico e sceneggiatore statunitense. Allen è soprannominato The Master of Disaster, per la sua inclinazione a dirigere film di genere catastrofico. Inoltre ha ideato anche diverse serie televisive memorabili, come Viaggio in fondo al mare (1964–1968), Lost in Space (1965–1968), Kronos (1966–1967), La terra dei giganti (1967–1970), The Swiss Family Robinson (1975–1976) e Codice rosso fuoco (1981–1982). The Swarm è tratto dall’omonimo romanzo Lo sciame (The Swarm, 1974) di Arthur Herzog e le musiche sono composte da Jerry Goldsmith, compositore e direttore d’orchestra statunitense.

È piuttosto noto per aver realizzato, nell’arco di cinquant’anni di carriera, diverse soundtrack e nel 1977 ha vinto il premio Oscar per la miglior colonna sonora con Il presagio (1976).

Swar, la trama del film

The Swam ha per protagonista il maggiore Baker (Bradford Dillman) che, insieme al suo gruppo di soldati, deve capire come mai una guarnigione, di istanza nel seminterrato di una base missilistica, è stata decimata. Mentre effettuano i controlli, i militari trovano un furgone civile all’interno della base. Il veicolo è di proprietà dello scienziato Bradford Crane (Michael Caine), uno dei sopravvissuti all’attacco.

Nel frattempo il generale Slater (Richard Widmark) ordina a due elicotteri di seguire una massa non identificata che si sta allontanando, nell’aria, dalla base. Si scopre essere uno sciame di api. Il dottore Crane afferma che la guarnigione decimata sia stata attaccata proprio da delle mortali api assassine africane.

Lo sciame continua il suo viaggio e attacca una famiglia: il figlio Paul scappa ma viene punto e ricoverato in preda alle allucinazioni. Data l’emergenza della situazione, Crane viene incaricato dal Presidente di gestire le operazioni per distruggere il nemico. Intanto Paul, ripresosi dall’attacco, va con due amici alla ricerca dell’alveare per bombardarlo. Il risultato è catastrofico: le api si dirigono verso Marysville e uccidono centinaia di persone. Come andrà a finire? Il dottor Crane riuscirà a eliminare le api senza uccidere altri civili o danneggiare l’ambiente?

