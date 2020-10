SWAT 3/ Anticipazioni 3 ottobre 2020: inseguimento ed alta tensione per Hondo!

SWAT 3, ANTICIPAZIONI PUNTATA OGGI, OTTOBRE

Nuovo appuntamento ad alta tensione su Rai2 dove proprio questa sera tornerà in onda SWAT 3 con due nuovi episodi. L’appuntamento con i fan è fissato per il prime time della rete giovane di mamma Rai in attesa di capire se arrivati a metà stagione ci sarà una pausa oppure no. In quel caso la serie, la sua seconda parte, slitterà alla primavera mentre negli Usa debutterà la quarta stagione. L’attesa sarà lunga per i fan che prima di pensare a tutto questo, però, questa sera avranno a che fare con due episodi ad alta tensione ovvero il settimo e l’ottavo dal titolo, rispettivamente, “Corsa ai soldi” e “Nella tana del leone“. Nel primo episodio in onda alle 21.20, Street fissa un appuntamento serale con la figlia di Hick, Molly, mentre Tan e Deacon gli consigliano di dirlo a Hicks o di uscire insieme a qualcun altro.

IN SWAT 3 STREET RIVELA A HICKS CHE…

Sullo sfondo di SWAT 3 rimane quello che da sempre è al centro della serie ovvero i casi orizzontali e l’alta tensione quando tre uomini stanno compiendo una rapina e sparano a una guardia di sicurezza. Hondo interviene subito lanciandosi in un lungo inseguimento che coinvolge tanti veicoli in un incidente che permette ai rapinatori di scappare. L’auto in fuga scompare nel parcheggio di un centro commerciale in cui la squadra converge per cercarlo ma senza molto successo. Cosa ne è stato del camion? Iniziano da qua le indagini di Hondo e della sua squadra che dovranno capire cosa è successo e come si evolverà la situazione. Intanto, Street decide di dire a Hicks di lui e Molly. Quale sarà la sua reazione?



© RIPRODUZIONE RISERVATA