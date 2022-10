SWAT 5/ Anticipazioni 14 ottobre e prossima puntata 21 ottobre: nuove indagini

SWAT 5, anticipazioni puntata 14 ottobre su Rai 2

Questa sera, venerdì 14 ottobre, alle 21.20 su Rai 2 vanno in onda due nuovi episodi della quinta stagione di “S.W.A.T.”, remake della serie tv omonima trasmessa dal 1975 al 1976. Settimana scorsa, negli Stati Uniti, ha debuttato sulla CBS la sesta stagione, al momento inedita in Italia. Stasera andranno in onda il settimo e l’ottavo episodio di “S.W.A.T. 5”. In “Fiducia” James, un ragazzo senzatetto e due suoi amici derubano un negozio utilizzato per riciclare denaro sporco. Inaspettatamente i tre si trovano inseguiti da un gruppo di ex soldati russi. Nell’episodio “Il rifugio” la S.W.A.T. si occupa di una sparatoria avvenuta in un negozio. La squadra riesce a liberare il proprietario, ma inizia la ricerca di una ragazza, Jenni, che era entrata nel negozio per nascondersi.

SWAT 5, anticipazioni prossima puntata 21 ottobre

Il prossimo appuntamento con “S.W.A.T. 5” è previsto per la prossima settimana, venerdì 21 ottobre, sempre in prima serata su Rai 2. Andranno in onda il nono episodio “Sopravvivere” e il decimo “Armi fantasmi”. Nel primo episodio Deacon (Jay Harrington) ha un nuovo incarico con la sua agenzia di sicurezza privata: deve scortare un ricco uomo d’affari a Las Vegas e per l’occasione si fa accompagnare da Chris (Lina Esco). In “Armi fantasma” la S.W.A.T. viene contattata dalla D.E.A. – agenzia federale antidroga statunitense – per seguire un’operazione che dovrebbe fermare le attività del cartello Corrido. Il carico che arriva a destinazione, però, non contiene droga…

