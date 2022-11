SWAT 5/ Anticipazioni 25 novembre: Hondo accusato della morte di due agenti, ma…

SWAT 5, anticipazioni puntata 25 novembre su Rai2

SWAT 5 torna in onda su Rai2 dopo una lunga pausa di due settimane per via delle ATP Finals 2022. In questo nuovo doppio appuntamento, che vedremo in prima serata venerdì 25 novembre, Hondo è al centro di un complotto che lo vuole incastrare, mentre intensifica la sua caccia a Saint. SWAT 5 è la quinta stagione della serie action crime di Rai2 incentrata sulle vicende dell’unità tattica specializzata delle forze dell’ordine di Los Angeles. A capo dell’unità c’è Daniel Harrelson Jr., detto Hondo, molto rispettato dai suoi colleghi in squadra.

Le anticipazioni del primo episodio di SWAT 5 di stasera, il 5×16 dal titolo Affari sporchi ci dicono che l’ex Marine e il suo team dovranno occuparsi del caso delicato di Fred Hill, un uomo disperato che ha perso suo figlio dopo un trapianto di rene. Dato che l’operazione era stata rifiutata dalla Commissione Ospedaliera, Fred si era rivolto al mercato nero, pensando fosse la sua unica possibilità. Tuttavia, suo figlio è morto sotto ai ferri dopo l’intervento e Fred è andato su tutte le furie: l’uomo ha infatti intrapreso una dura crociata contro tutti, a cominciare dai membri della Commissione, contro il ragazzo che gli aveva procurato il rene illegalmente, e anche contro il chirurgo che aveva operato suo figlio. La SWAT interviene in forze mentre Hondo continua in contemporanea la sua missione per cercare Saint al fine di poterlo incastrare una volta per tutte.

SWAT 5, anticipazioni: i nuovi episodi su Rai2

SWAT 5 prosegue con l’episodio 5×17 dal titolo Complotto, il secondo e ultimo che vedremo nella serata del 25 novembre. Hondo è ancora al centro della trama quando viene diffuso in rete un video in cui lo si vede mentre giustizia due poliziotti. La clip è molto cruenta, ma i suoi colleghi ovviamente capiscono che si tratta di un deep fake. Tuttavia devono dimostrare che il loro caposquadra è innocente e far cadere tutte le accuse. E devono anche sbrigarsi perché la polizia sta cercando Hondo; braccato dalle autorità, lui riesce a darsi alla fuga mentre a distanza la squadra Venti è pronta a sostenerlo.

Il team chiede l’aiuto di un’esperta informatica, la quale setaccia la rete per capire chi abbia divulgato il video fake. E successivamente si scopre che dietro tutto questo c’è Arthur Novak, un uomo in cerca di vendetta, giunto a Los Angeles dal Messico per farla pagare a Hondo, che si è reso responsabile della morte del figlio AJ…











