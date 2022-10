SWAT 5/ Anticipazioni 28 ottobre: la sorella di Hondo viene presa in ostaggio

SWAT 5, anticipazioni puntata 28 ottobre su Rai 2: Chris aiuta una giovane recluta vittima di scherzi

Nuovo appuntamento con SWAT 5 nella serata del 28 ottobre su Rai 2. Come sempre vedremo due episodi in cui la squadra gestita dall’ex Marine Daniel ‘Hondo‘ Harrelson, sarà alle prese con attacchi hacker e un piano per salvare degli ostaggi. Nella puntata precedente abbiamo visto la SWAT collaborare con la DEA in un’operazione delicata che doveva fermare definitivamente le attività del cartello messicano “Corrido”, mentre Hondo ha spinto Hicks a istituire un programma di volontari che rispondano alle chiamate di persone affette da disturbi psicotici dopo aver assistito all’arresto di un veterano senzatetto con disturbi mentali.

Le anticipazioni del primo episodio di SWAT 5 di stasera, il 5×11 dal titolo Offline, il comandante Hicks allerta la squadra dopo che un hacker, che si fa chiamare Shadow Boxx, è riuscito ad entrare nella rete della polizia di Los Angeles per vendere ai criminali le informazioni che riguardano gli agenti di polizia, specialmente quelli sotto copertura. Comincia quindi una caccia all’uomo, grazie all’aiuto di un ottimo informatico. Intanto, Chris aiuta una giovane recluta vittima di scherzi poco piacevoli da parte di alcuni agenti maschi. Infine, Deacon è alle prese con un vecchio caso.

SWAT 5, anticipazioni puntata 28 ottobre: la sorella di Hondo viene presa in ostaggio

SWAT 5 prosegue nella serata del 28 ottobre con l’episodio 5×12 intitolato Al miglior offerente. In questo secondo appuntamento, Winnie, la sorella di Hondo, ha trovato un nuovo lavora di cui va fiera ed è ansiosa di far vedere a suo padre cos’ha trovato. Tuttavia, le cose non andranno per il verso giusto. Infatti, nella casa d’aste dove lavora, mentre Winnie e suo padre sono in visita, quattro rapinatori fanno irruzione per rubare dei dipinti di un artista quasi sconosciuta, e finiranno col prendere in ostaggio diverse persone. La situazione si fa tragica quando la stagista Julia si fa prendere dal panico e le viene un attacco. Winnie cerca di offrirle supporto morale, mentre il team di Hondo studia un piano di salvataggio.

