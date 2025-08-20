Sweet Country esplora un tema poco trattato dal cinema: le condizioni delle popolazioni indigene australiane sfruttate e oppresse nel XX secolo

Sweet Country, film su Rai 3 diretto da Warwick Thornton

Mercoledì 20 agosto 2025 su Rai 3, alle 22 andrà in onda il film Sweet Country. Si tratta di un dramma storico australiano del 2017 diretto dal regista Warwick Thornton, conosciuto per i suoi film con al centro storie aborigene, che Thornton riesce a raccontare in maniera molto realistica.

Il cast del film include attori celebri come Hamilton Morris, Sam Neill e Bryan Brown. Hamilton Morris interpreta qui il ruolo del protagonista, un aborigeno accusato ingiustamente di omicidio. Ambientato nel 1929 in Australia, il film vanta una colonna sonora composta da Matteo Zingales.

Con il montaggio di Roland Gallois e la fotografia di Warwick Thornton, il film è arricchito da costumi molto accurati e che portano lo spettatore a immergersi in quell’epoca.

Hamilton Morris, giovane attore emergente, aveva già lavorato in progetti minori, ma è Sweet Country a segnare il suo debutto internazionale. Sam Neill, noto per i suoi ruoli in Jurassic Park e Lezioni di piano, e Bryan Brown contribuiscono a dare credibilità internazionale al film.

La trama del film Sweet Country: gli aborigeni come gli indiani d’America

Ambientato nel 1929 nell’entroterra del Nord australiano, Sweet Country racconta la storia di Sam Kelly, un uomo indigeno che vive una vita tranquilla con la propria famiglia. Sam lavora nel ranch di Fred, un colono che rispetta gli aborigeni, mentre fuori questi sono trattati alla stregua dei nativi americani, ovvero senza terra, senza diritti e in schiavitù.

L’esistenza del protagonista viene sconvolta quando uccide, per legittima difesa, un uomo bianco che lo stava minacciando.

L’incidente scatena una violenta caccia all’uomo da parte dei coloni locali e delle forze di polizia, guidata dal Sergente Fletcher, durante la quale dovrà avere a che fare anche con animali pericolosi e velenosi, guerrieri aborigeni e il clima torrido. Costituitosi, Sam subirà un processo, che vedrà molti tentativi di manipolazione, durante il quale verrà dichiarato innocente, la sua storia, però non finirà qui…